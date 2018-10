Koploper PSV heeft zaterdagavond in de Eredivisie een kinderlijk eenvoudige overwinning op FC Emmen geboekt. De Eindhovenaren waren in het Philips Stadion met 6-0 te sterk voor de laagvlieger.

Vier van de zes doelpunten vielen in de eerste helft. Gastón Pereiro zorgde na twaalf minuten voor de openingstreffer en tekende vlak voor rust ook voor de 4-0, terwijl Luuk de Jong de andere twee goals voor zijn rekening nam.

In de tweede helft stokte de doelpuntenproductie van PSV. Invaller Érick Gutiérrez vergrootte de marge tien minuten voor tijd nog wel naar vijf en het slotakkoord was voor Hirving Lozano, die met een schot in de verre hoek voor de 36e seizoenstreffer van PSV zorgde.

Door de riante zege blijft de koploper zonder puntenverlies in de Eredivisie. De ploeg van trainer Mark van Bommel staat na negen wedstrijden op 27 punten, vijf meer dan naaste belager Ajax. De Amsterdammers wonnen later op de avond simpel met 0-4 van sc Heerenveen. Emmen staat veertiende met acht punten.

PSV maakt komende week ook weer zijn opwachting in de Champions League. De regerend landskampioen speelt woensdag in eigen huis tegen Tottenham Hotspur, dat in de eerste twee groepsduels net als PSV nog geen punt pakte.

FC Emmen al snel kansloos in Eindhoven

FC Emmen begon als absolute underdog aan het duel in Eindhoven en bleek al snel aan een kansloze missie bezig. De bezoekers overleefden nog wel de eerste goede kans na zeven minuten (kopbal Nick Viergever van dichtbij over), maar doelman Kjell Scherpen werd vlak daarna alsnog gepasseerd.

Steven Bergwijn brak uit aan de linkerkant en gaf voor op de volledig vrijstaande Pereiro, die geen fout maakte in de afronding. Hoewel PSV daarna wat gas terug nam, was Emmen in die fase van de wedstrijd niet bij machte om serieuze kansen te creëren. Michael Chacón was het dichtst bij een doelpunt, maar doelman Jeroen Zoet keerde zijn afstandsschot.

De thuisploeg had het weliswaar moeilijk met de felle duels en incasseerde twee gele kaarten (Jorrit Hendrix en Pereiro), maar liep in een tijdsbestek van dertien minuten alsnog simpel weg bij de Emmenaren.

De Jong torende boven iedereen uit bij een voorzet van Lozano en kopte in de 29e minuut eenvoudig de 2-0 binnen. Vlak daarna mocht de spits opnieuw een doelpunt vieren, al was dat mede te danken aan matig keeperswerk van Scherpen. De Jong werkte de bal uit een corner via het lichaam van de keeper in de korte hoek.

PSV effectief in eerste helft

Het duel was met die derde treffer al beslist, maar het uiterst effectieve PSV deed Emmen vlak voor rust nog een keer pijn. Een voorzet van rechtsback Denzel Dumfries vanaf de achterlijn belandde bij de tweede paal voor de voeten van Pereiro, die net als De Jong voor zijn tweede treffer van de avond tekende.

Na rust deed PSV het - met de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham in het achterhoofd - duidelijk wat rustiger aan. Een van de hoogtepunten was het moment waarop arbiter Bas Nijhuis naar de kant liep om op advies van de VAR een harde overtreding van Pablo Rosario te bekijken, maar de middenvelder bleef een rode kaart bespaard en ontving geel.

Beide ploegen kregen vervolgens kleine kansjes, maar gescoord werd er pas in de slotfase weer. Invaller Gutiérrez tikte van dichtbij zijn derde treffer van het seizoen binnen en Lozano drukte Emmen vlak voor tijd nog wat dieper in de zorgen, terwijl PSV ook in de negende wedstrijd van het seizoen zonder puntenverlies bleef.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie