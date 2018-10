José Mourinho tilt niet te zwaar aan het gedrag van een van de Chelsea-assistenten zaterdag tijdens de topper op Stamford Bridge. De manager van Manchester United werd geprovoceerd na de late gelijkmaker en ging door het lint, maar wil er niet meer te veel aandacht aan besteden.

Marco Ianni, een van de assistenten van Chelsea-coach Maurizio Sarri, ging uit zijn dak na de 2-2 van Ross Barkley in blessuretijd en maakte daarbij gebaren richting Mourinho. De Portugees reageerde furieus en moest worden tegengehouden door stewards.

"Hij was heel onbeleefd, maar Sarri suste de boel. Ze hebben allebei hun excuses aangeboden en die heb ik geaccepteerd. Daarmee is de kous voor mij af. Ik heb zelf ook veel fouten gemaakt in mijn loopbaan", zei Mourinho naderhand.

De Portugees wordt vaak genoemd vanwege zijn gedrag, maar wilde wel even benadrukken dat het dit keer niet aan hem lag. "Zeg niet zoals iedereen dat Mourinho degene is die dingen uithaalt. Ik weet de naam van de assistent van Chelsea niet en die hoef ik ook niet te weten. Alles is weer oké."

Mourinho werd bij zijn oude club Chelsea niet door alle toeschouwers even vriendelijk ontvangen en verliet het veld terwijl hij drie vingers in de lucht stak, waarmee hij doelde op zijn drie kampioenschappen met de 'Blues'.

'Uitslag is onrechtvaardig'

Het zat Mourinho niet lekker dat hij de overwinning met United zo laat weggaf. De oud-trainer van onder meer FC Porto, Internazionale en Real Madrid vond dat zijn ploeg een zege had verdiend.

"Het was een geweldige wedstrijd met een heel onbevredigend resultaat voor ons, maar dat is voetbal. We waren de beste ploeg, zelfs toen we in de eerste helft op achterstand stonden", zei hij over de 1-0-ruststand.

"Tactisch domineerden we, maar de uitslag is onrechtvaardig. We kregen twee goals tegen uit een standaardsituatie, maar ook dat is een manier om te scoren. Je moet dat kunnen verdedigen."

Mourinho was ook te spreken over aanvaller Anthony Martial, die veel kritiek krijgt, maar tegen Chelsea van grote waarde was met twee goals. "Hij is completer geworden, maar moet zich nog wel blijven verbeteren. Hij heeft enorm veel talent en hij wil heel graag."

Sarri baalt van ophef

Chelsea-manager Sarri gaf aan dat hij baalt van de ophef die in de slotminuten onstond langs de lijn. "Ik zag niet precies wat er gebeurde, maar ik heb er over gesproken met Mourinho", zei de Italiaan.

"Ik heb begrepen dat het aan ons lag. Ik heb mijn assistent erop aangesproken en heb het direct de kop in gedrukt."

De 59-jarige Sarri was net als Mourinho niet blij met het gelijkspel. "Ik ben vooral teleurgesteld over het laatste half uur. We hadden kunnen winnen en een punt is niet genoeg. We hanteerden de lange bal, maar dat is niet ons favoriete spel."

Door het gelijkspel blijft United in de middenmoot staan met veertien punten uit de eerste negen wedstrijden. De club won slechts een van de laatste vier competitieduels. Chelsea liet twee dure punten liggen in de strijd om de koppositie en komt op 21 uit.

