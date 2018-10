Coach Julen Lopetegui van Real Madrid is er niet mee bezig dat hij vanwege de slechte resultaten weleens ontslagen kan worden. De 'Koninklijke' verloor tegen Levante (1-2) al voor de derde keer dit seizoen. Lopetegui denkt hij Real nog aan het voetballen krijgt.

"Mijn baan is het laatste waar ik aan denk", zei de 52-jarige coach zaterdag na het duel. "Ik ben nu al weer bezig met de wedstrijd van dinsdag." Real speelt dan in de Champions League tegen Viktoria Plzen.

Het was niet alleen de derde verliespartij van het seizoen, maar de club vestigde ook nog eens een nieuw negatief clubrecord. Real bleef voor het eerst in de geschiedenis 465 minuten zonder doelpunt in officiële wedstrijden.

De ploeg uit Madrid stond al na een kwartier met 0-2 achter door doelpunten van José Luis Morales en Roger Martí. Marcelo zorgde twintig minuten voor tijd alsnog voor een treffer, maar dat was niet meer voldoende voor een punt.

'Vroeg of laat gaan we scoren'

Lopetegui, die vanwege zijn overstap naar Real nog voor het WK in Rusland werd ontslagen als bondscoach van Spanje, erkent dat alles moeizaam gaat op dit moment. "We zullen moeten kijken wat we verkeerd hebben gedaan, maar ik voel ook dat het tijd is dat het kwartje onze kant op gaat vallen. Vroeg of laat gaan we scoren."

"We moeten ons vooral geen zorgen gaan maken, want er zijn genoeg dingen die wél goed gaan", vervolgde de Spanjaard. "Daar put ik motivatie uit, want het team heeft er alles aan gedaan om te winnen."

Gezien de sfeer in de kleedkamer denkt Lopetegui dat hij het tij nog kan keren. "Iedereen zat kapot na de wedstrijd. Nu moeten we ervoor zorgen dat we ons oprichten en kijken naar de volgende wedstrijd. Dit team zal alles geven om uit deze situatie te komen."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Primera División