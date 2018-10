Chelsea heeft zaterdag diep in blessuretijd een punt gered in de Premier League-topper tegen het Manchester United van oude bekende José Mourinho. Ross Barkley schoot in de 96e minuut de 2-2 binnen op Stamford Bridge. Manchester City was veel te sterk voor Burnley (5-0) en staat nu alleen aan kop.

Door het gelijkspel blijft United in de middenmoot staan, met veertien punten uit de eerste negen wedstrijden. De grootmacht uit Manchester heeft slechts een van haar laatste vier competitieduels gewonnen.

Chelsea liet twee dure punten liggen in de strijd om de koppositie en komt op 21 punten uit. De Londenaren ontsnapten door de late gelijkmaker aan de eerste competitienederlaag.

Vlak na die 2-2 ontstak Mourinho in woede, omdat hij geprovoceerd werd door een assistent van Sarri. De Portugees moest tegengehouden worden door suppoosten, wat tot een paar minuten oponthoud leidde.

Rüdiger profiteert van onoplettendheid Pogba

De topper van zaterdag verliep aanvankelijk redelijk gelijk op, maar halverwege de eerste helft profiteerden de 'Blues' van onoplettendheid bij Paul Pogba. Antonio Rüdiger liep bij een hoekschop van Willian weg bij zijn Franse bewaker en kopte de bal geheel vrijstaand en overtuigend achter United-keeper David de Gea.

Na de hervatting leek Chelsea aanvankelijk het heft in handen te nemen, maar na tien minuten maakte Manchester United uit het niets gelijk. Een mislukt schot van rechtsback Ashley Young belandde via Jorginho voor de voeten van Anthony Martial, die doeltreffend uithaalde.

Diezelfde Martial was in de 73e minuut ook goed voor de tweede United-goal. Marcus Rashord vond zijn Franse aanvalspartner op de rand van het strafschopgebied en die krulde de bal in de verre hoek achter Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga.

Chelsea ontketende daarna een slotoffensief met onder anderen invallers Pedro en Olivier Giroud en dat resulteerde diep in blessuretijd in de 2-2. David Luiz kopte op de paal, Rüdiger stuitte vervolgens op De Gea en toen stond Barkley op de goede plek om de bal binnen te jagen.

Manchester City alleen aan kop door verlies Chelsea

Manchester City profiteerde optimaal van het puntenverlies van Chelsea. De ploeg van trainer Josep Guardiola boekte in eigen huis een overtuigende zege op Burnley (5-0) en staat nu alleen aan kop met 23 punten, twee meer dan Chelsea.

Sergio Aguero opende na zeventien minuten de score in het Etihad Stadium door de bal van dichtbij achter Joe Hart te schieten. De Engelse doelman stond van 2006 tot dit jaar nog onder contract bij City.

Het bleef lange tijd bij 1-0, maar tien minuten na rust wist de thuisploeg op bizarre wijze de tweede treffer te maken. De verdedigers van Burnley dachten onterecht dat er gefloten was voor een overtreding op Leroy Sané in het strafschopgebied. David Silva was wél alert en gaf voor op Bernardo Silva, die de bal hoog in het doel schoot.

Twee minuten later was het verzet van de bezoekers definitief gebroken. Fernandinho kreeg de bal aan de rand van het strafschopgebied voor zijn voeten na een corner en schoot snoeihard in de kruising. Riyad Mahrez deed in de 83e minuut nog een duit in het zakje door de bal op schitterende wijze in de linkerhoek te krullen en het slotakkoord was in de laatste minuut voor Sané.

Goede generale Tottenham voor duel met PSV

Tottenham Hotspur kende een goede generale voor het Champions League-duel met PSV van woensdag in het Philips Stadion. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino zegevierde met 0-1 bij West Ham United.

Erik Lamela tekende na 44 minuten voor de enige treffer van de wedstrijd door een voorzet van Moussa Sissoko op fraaie wijze binnen te koppen. Christian Eriksen en Mousa Dembélé keerden na blessures terug in de wedstrijdselectie en maakten in de tweede helft hun opwachting als invallers.

Door de nipte zege komen de 'Spurs' op 21 punten en dat is goed voor de derde plek achter Chelsea, dat een beter doelsaldo heeft. Liverpool komt later op zaterdag nog in actie tegen Huddersfield Town (aftrap 18.30 uur) en Arsenal gaat maandagavond op bezoek bij Leicester City.

In de onderste regionen van de Premier League boekte Cardiff City een belangrijke zege op Fulham (4-2). Cardiff draagt door de nipte zege de rode lantaarn over aan Newcastle United, dat met 0-1 verloor van Brighton & Hove Albion. Jürgen Locadia viel al na een kwartier in bij de bezoekers.

Watford boekte de vijfde zege van het seizoen door Wolverhampton Wanders met 0-2 te verslaan en Bournemouth kwam in eigen huis niet langs Southampton: 0-0. Nathan Aké stond in de basis bij de thuisploeg, Wesley Hoedt speelde de hele wedstrijd mee bij de bezoekers.

