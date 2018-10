FC Barcelona heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning op Sevilla geboekt. De Catalanen zegevierden met 4-2 in Camp Nou en pakten de koppositie in Spanje. Real Madrid kon de sportieve crisis niet bezweren en blameerde zich in eigen huis tegen Levante: 1-2.

Grote tegenvaller voor Barcelona was het uitvallen van Lionel Messi. De sterspeler moest zich na twintig minuten later vervangen met een armblessure en blijkt een breuk te hebben opgelopen. Hij is weken uitgeschakeld en mist onder meer de 'Clásico' tegen Real Madrid.

Barça kende een droomstart voor eigen publiek door al na twee minuten op voorsprong te komen. Philippe Coutinho werkte de bal in de kruising na een fraaie steekpass van Messi.

Diezelfde Messi zorgde tien minuten later ook voor de 2-0. De 31-jarige Argentijn kreeg de bal aan de rechterkant van Luis Suárez, dribbelde naar binnen en schoot in de verre hoek raak. Niet veel later viel hij dus uit.

Suarez beslist duel met strafschop

Ook zonder Messi beleefde Barcelona overigens een eenvoudige avond tegen Sevilla, want Suárez schoot na 63 minuten een door hemzelf versierde strafschop binnen. Sevilla deed tien minuten voor tijd nog wel wat terug, maar het doelpunt van Pablo Sarabia kwam te laat om nog een slotoffensief te forceren in Camp Nou.

In de laatste minuten vielen nog wel twee treffers: Ivan Rakitic maakte er 4-1 van en het slotakkoord was in blessuretijd voor Sevilla-aanvaller Luis Muriel.

Door de overwinning op Sevilla mag Barcelona zich koploper noemen in Spanje. De ploeg van trainer Ernesto Valverde heeft achttien punten, één meer dan Deportivo Alavés en twee meer dan Sevilla en Atlético Madrid.

Real Madrid bewijst zichzelf slechte dienst

Eerder op zaterdag leed Real een pijnlijke nederlaag tegen Levante. De 'Koninklijke' stond binnen het kwartier al op een 0-2-achterstand door doelpunten van José Luis Morales (zevende minuut) en Roger Martí (dertiende minuut) en kwam in het vervolg niet verder dan een treffer van Marcelo (72e minuut).

De 0-2 van Martí viel uit een strafschop die dubieus was omdat de scheidsrechter een handsbal van Raphaël Varane bestrafte met een vrije trap, maar de videoscheidsrechter te kennen gaf dat de bal op 11 meter moest komen te liggen.

De VAR speelde sowieso een hoofdrol, want er werden ook nog eens twee doelpunten van Real Madrid (buitenspel Sergio Ramos en Mariano Díaz) en één van Levante (buitenspel Tono) afgekeurd.

Real kreeg voldoende kansen om alsnog tot een goed resultaat te komen, maar Levante-doelman Oier toonde zich een sta-in-de-weg en bovendien raakten Díaz en Karim Benzema het houtwerk.

Real vestigt negatief clubrecord

Real vestigde na ruim een uur spelen een negatief clubrecord, want het bleef voor het eerst in de geschiedenis 465 minuten zonder doelpunt in officiële wedstrijden.

Het was voor Real ook alweer de derde competitienederlaag van het nog prille seizoen, na eerdere verliespartijen tegen Sevilla (3-0) en Deportivo Alavés (1-0). De 'Koninklijke' is daardoor met slechts veertien punten uit negen wedstrijden pas terug te vinden op de zesde plaats in de Primera Division.

De druk op trainer Julen Lopetegui zal desondanks alleen maar verder toenemen. De Spanjaard werd afgelopen zomer vlak voor het WK nog ontslagen als bondscoach van Spanje, omdat hij in het geheim zou hebben onderhandeld met Real.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Primera División