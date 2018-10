Philippe Sandler krijgt de komende tijd de kans zich te bewijzen bij Manchester City. Manager Josep Guardiola laat hem tot de winterstop meetrainen met het eerste elftal.

"Hij heeft nu twee keer met de groep meegetraind. Dat zal hij de komende tijd elke dag gaan doen", laat Guardiola zaterdag in gesprek met Manchester Evening News weten.

"Hij wordt daar natuurlijk een betere speler van en dan zien we over een tijdje wel waar hij precies staat."

Sandler kwam afgelopen zomer voor zo'n 2,5 miljoen euro over van PEC Zwolle, waarmee hij de duurst verkochte speler van de Eredivisionist ooit werd.

De 21-jarige verdediger zou in eerste instantie eind juli met City meegaan naar een oefentrip in de Verenigde Staten, maar een blessure gooide roet in het eten.

'We wilden hem in de voorbereiding aan het werk zien'

"We wilden hem in de voorbereiding aan het werk zien om daarna te bepalen of hij zou mogen blijven of dat hij verhuurd zou worden. Nu zullen we dat in december of in juni gaan doen", zegt Guardiola.

"Het is aan Sandler om ons ervan te overtuigen dat hij op dit niveau kan spelen. Hij is een jonge speler en heeft talent in sommige aspecten van het spel. Hij kan op sommige vlakken ook nog beter worden en daar zullen wij hem mee helpen."

Sandler wacht als gevolg van zijn kwetsuur nog op zijn eerste minuten van het seizoen, maar de kans is groot dat hij binnenkort in actie komt met het tweede elftal.

City is goed van start gegaan in de Premier League. De regerend landskampioen bezet na acht speelrondes de koppositie, maar houdt Liverpool en Chelsea alleen op basis van het doelsaldo onder zich.

