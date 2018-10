Memphis Depay heeft Olympique Lyon vrijdag aan een zege geholpen in de Ligue 1. De aanvaller maakte een doelpunt in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Nîmes Olympique. In Duitsland vestigde Eintracht Frankfurt-aanvaller Luka Jovic een record met vijf treffers.

Nadat Moussa Dembélé in de 24e minuut de score had geopend, bepaalde Memphis in de blessuretijd van de tweede helft de eindstand op 2-0. Het was voor de Oranje-international pas zijn tweede treffer van het seizoen en zijn eerste sinds de competitieouverture halverwege augustus tegen SC Amiens (2-0).

Memphis trok zo de lijn van afgelopen dinsdag door toen hij in de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal in Brussel tegen België (1-1) een van de uitblinkers was en de assist leverde bij de gelijkmaker van Arnaut Danjuma Groeneveld.

De oud-PSV'er had tegen Nîmes zoals te doen gebruikelijk een basisplaats, terwijl Kenny Tete door een blessure wederom ontbrak in de wedstrijdselectie.

Olympique Lyon steeg door de zege naar de derde plaats op de ranglijst, maar heeft wel tien punten minder dan koploper Paris Saint-Germain, dat nog zonder puntenverlies is (17 om 27).

Jovic doet van zich spreken in Bundesliga

Jovic deed eerder op de avond van zich spreken in de Bundesliga. De twintigjarige Servische aanvaller maakte liefst vijf doelpunten in de met 7-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf, waarmee hij de jongste speler is die dat presteert op het hoogste Duitse niveau.

Jovic was na de 1-0 van oud-FC Utrechter Sebastién Haller verantwoordelijk voor de 2-0, 3-0, 5-1, 6-1 en 7-1. Tussendoor scoorden nogmaals Haller en Dodi Lukebakio.

De talentvolle Jovic is bovendien de eerste speler van Frankfurt die vijf keer trefzeker is in een wedstrijd op het hoogste niveau. Jovic speelt op huurbasis in Duitsland. De jeugdinternational wordt voor het tweede seizoen op rij uitgeleend door Benfica.

Bij Frankfurt had tegen Düsseldorf Jonathan de Guzman een basisplaats en bleef Jetro Willems negentig minuten op de reservebank zitten.

Danjuma, Vormer en Denswil spelen gelijk met Club Brugge

Arnaut Danjuma, Ruud Vormer en Stefano Denswil moesten met Club Brugge in eigen huis genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel tegen Waasland-Beveren in de Jupiler Pro League.

In de 55e minuut kwam Brugge nog wel op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Hans Vanaken, maar verspeelde die vijf minuten later alweer dankzij een treffer van Apostolos Vellios. Danjuma werd al in de rust gewisseld ten faveure van Emmanuel Dennis. Vormer en Denswil maakten wel de negentig minuten vol.

Brugge achterhaalde door de remise weliswaar KRC Genk aan de kop van de ranglijst, maar de Genkenaren nemen het zaterdag nog op eigen veld op tegen KAS Eupen.

Club Brugge-trainer Ivan Leko werd met een ovationeel applaus verwelkomd door de supporters. De Kroaat werd onlangs opgepakt en bracht een nacht in de cel door wegens een vermeend aandeel in een omvangrijk fraudeschandaal in het Belgisch voetbal.

