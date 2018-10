Manchester United-manager José Mourinho kijkt uit naar het weerzien met zijn oude club Chelsea. Hoewel United een goed resultaat kan gebruiken, zal de Portugees zich beheersen als er wordt gewonnen op Stamford Bridge.

"Ga ik als een gek juichen als mijn team scoort of wint? Nee, dat denk ik niet", zei Mourinho vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar de Premier League-topper van zaterdag.

"Ik probeer mezelf in toom te houden en het stadion en de supporters die jarenlang de mijne waren, te respecteren. Ik moet mijn emoties voor heel even aan de kant zetten en dat is niet makkelijk voor iemand zoals ik."

Mourinho stond van 2004 tot en met 2007 en van 2013 tot en met 2015 aan het roer bij Chelsea en behaalde in die periodes veel successen met de 'Blues'. Zo werd hij drie keer kampioen (2004/2005, 2005/2006 en 2014/2015), won hij één keer de FA Cup (2007) en drie keer de League Cup (2005, 2007 en 2015).

"Los van alles is het morgen gewoon weer een wedstrijd voor mij. Ik wil het goed doen voor mijn spelers, mijn ploeg en mijn supporters. Dat is wat ik wil."

Mourinho weigert in te gaan op vragen over aanklacht FA

Mourinho dreigde de wedstrijd tegen Chelsea te missen door een aanklacht van de Engelse voetbalbond FA. Maar United heeft de bond om uitstel gevraagd, waardoor hij gewoon op de bank mag plaatsnemen.

De 'Special One' richtte zich na de zwaarbevochten 3-2-zege van twee weken geleden op Newcastle United tot een camera op het veld en deed in het Portugees enkele uitspraken, waarbij hij scheldwoorden zou hebben gebruikt.

Mourinho kreeg tijdens zijn persconferentie op vrijdag logischerwijs een vraag over die zaak, maar weigerde daarop in te gaan. "Als ik antwoord geef op je vraag, heb ik waarschijnlijk weer een proces aan mijn broek, omdat ik niet bevooroordeeld wil lijken. Dus mijn antwoord is geen antwoord."

Chelsea is na acht speelrondes gedeeld koploper in Engeland. Het verschil met nummer acht Manchester United bedraagt al zeven punten. De wedstrijd in Londen begint zaterdag om 13.30 uur.

