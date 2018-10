Liverpool-manager Jürgen Klopp is geen fan van de Nations League. De 51-jarige Duitser vindt dat er geen plek is voor de nieuwe landencompetitie op de volgens hem nu al overvolle voetbalkalender.

"Op een gegeven moment moeten we denken: willen we elke avond een opera of één keer in de twee maanden?", zei Klopp vrijdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd van zaterdag tegen Huddersfield Town.

"Je wil niet Anthony Joshua om de twee dagen zien boksen. Dat is ook niet mogelijk. Maar in het voetbal werkt het blijkbaar anders. Alleen in deze sport zie je de hoofdrolspelers zo vaak in actie."

De Nations League vervangt sinds afgelopen zomer veel oefenwedstrijden. Naast een beker, zijn er ook tickets voor het EK van 2020 te verdienen.

'Kon dit net zo goed tegen mijn koffieautomaat zeggen'

Het door de Europese voetbalbond UEFA bedachte toernooi is voor Klopp vooral een doorn in het oog, omdat bondscoaches het zich eigenlijk niet kunnen veroorloven om spelers rust te geven.

"De Nations League is op zich een goed idee, maar doe het in een andere sport, want in het voetbal is er geen ruimte voor", vertelde hij op zijn perspraatje. "Maar ik realiseer me ook wel dat ik dit net zo goed tegen mijn koffieautomaat had kunnen zeggen, want niemand is echt geïnteresseerd in mijn mening."

"Feit is dat je in het American football een zomerstop hebt die bijna net zo lang is als een heel voetbalseizoen en in het basketbal hebben ze een zomercompetitie. En in het voetbal moeten er weer zo nodig grote competities zijn waarin je ergens voor speelt."

Van Dijk waarschijnlijk weer inzetbaar tegen Huddersfield Town

Klopp zag deze week Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mané, Naby Keïta én James Milner terugkeren met blessures, nadat ze in actie waren gekomen met hun land.

Van Dijk miste dinsdag de oefenwedstrijd van het Nederlands elftal in Brussel tegen België vanwege een ribblessure, maar de verwachting is dat hij tegen Huddersfield Town wel gewoon weer kan spelen.

"Virgil is best snel hersteld. Voetballers moeten vaak spelen met verschillende pijntjes, dat is nou eenmaal zo. Om wat het ook gaat. Maar alles is in orde, hij heeft er (met zijn ribben, red.) geen problemen meer mee", aldus Klopp.

Liverpool gaat na acht speelrondes samen met Manchester City (zaterdag thuis tegen Burnley) en Chelsea (zaterdag thuis tegen Manchester United) aan kop in de Premier League.

