Kevin De Bruyne kan zaterdag zijn rentree maken voor Manchester City. De Belgische middenvelder is door manager Josep Guardiola opgenomen in de wedstrijdselectie voor het thuisduel met Burnley.

De Bruyne liep halverwege augustus beschadigde kniebanden op en de verwachting was toen dat hij minimaal drie maanden aan de kant zou staan, maar hij hervatte begin deze maand alweer de groepstraining.

"Kevin heeft geen pijn meer, maar ik weet nog niet of hij begint of dat hij negentig minuten kan spelen", liet Guardiola vrijdag op zijn persconferentie weten.

"Ik ben in elk geval blij dat ik weer over hem kan beschikken. Hij is een belangrijke speler die ons nog sterker gemaakt."

Zonder De Bruyne verloor City in de afgelopen tijd alleen verrassend in eigen huis van Olympique Lyon (1-2) bij de start van de groepsfase van de Champions League.

City nestelde zich wel aan kop van Premier League

De 'Citizens' nestelden zich daarentegen wel aan kop van de Premier League, al houden ze Liverpool en Chelsea na acht speelrondes alleen op basis van het doelsaldo onder zich.

De Bruyne had vorig seizoen met acht doelpunten en zestien assists een belangrijk aandeel in het kampioenschap van City. De spelmaker was afgelopen zomer nog met België actief op het WK in Rusland en schreef daar geschiedenis met de 'Rode Duivels' door als derde te eindigen.

Na een korte vakantie meldde De Bruyne zich behoorlijk snel bij Manchester City en al vroeg in het seizoen ging het voor hem dus mis.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League