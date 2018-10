De vereniging van Europese competities heeft de UEFA vrijdag bij een bijeenkomst in Frankfurt diverse voorstellen gedaan om de Europese clubtoernooien in de komende jaren te verbeteren. Daarbij wordt vooral gepleit voor meer gelijkheid tussen alle deelnemende clubs.

De organisatie reageerde positief op het vorige maand door de UEFA gepresenteerde plan om per 2021 naast de Champions League en Europa League een derde clubtoernooi aan de kalender toe te voegen.

Het orgaan pleit daarbij echter wel voor meer financiële gelijkheid tussen alle deelnemers, waarbij Champions League-deelnemers maximaal 3,5 keer zoveel mogen verdienen aan prijzengeld als Europa League-clubs. Die mogen op hun beurt maximaal 2,5 keer zoveel opstrijken als de deelnemers aan het nieuw te vormen clubtoernooi.

Bovendien moeten de inkomsten uit Europese clubtoernooien niet langer bepaald worden op basis van de coëfficiëntenlijst, een klassement waarbij clubs worden gerangschikt aan de hand van hun Europese prestaties in de laatste tien jaar. Nu is dat nog wel het geval.

Daarnaast pleiten de Europese competities voor een verhoging van het percentage van de zogenaamde 'solidariteitsbetalingen', het geld dat gaat naar clubs die vroegtijdig worden uitgeschakeld. Ook daarmee moet de kloof tussen arm en rijk verminderd worden.

Meer kans op deelname voor kleinere clubs

In de strijd om gelijkheid willen de Europese competities verder dat het deelnemersveld voor de drie clubtoernooien puur wordt bepaald op basis van de prestaties in de nationale competitie in het seizoen daarvóór, met uitzondering van de titelverdedigers.

Daarbij moeten minimaal 36 kampioenen, die ongeveer twee derde van de deelnemerslijst vormen, zeker zijn van een ticket voor de groepsfase van een van de toernooien.

De vereniging wil de speeldagen voor Europese clubtoernooien hetzelfde houden, wat betekent dat op dinsdag, woensdag en donderdag wordt aangetreden. De Champions League-finale op zaterdag is de enige uitzondering.

Claus Thomsen, vicevoorzitter van de organisatie, is benieuwd naar de reactie van de UEFA op de suggesties. "We kijken uit naar een periode van constructieve gesprekken en samenwerking om een ​​betere toekomst voor het Europese voetbal op elk niveau te verzekeren."

UEFA strijdt al langer voor kleinere verschillen

De UEFA heeft al langer plannen om de financiële verschillen in het topvoetbal te verkleinen en is van mening dat de huidige voetbalkalender gemoderniseerd moet worden.

Naast het toevoegen van een derde clubtoernooi wil de Europese voetbalbond met een geheel nieuwe opzet komen in 2024. Mogelijk wordt bij de hervormingen dus naar de wensen van de nationale competities geluisterd.

In de afgelopen maanden sprak UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin al met de ECA, de vereniging van Europese clubs, over meer maatregelen in het Europese clubvoetbal. Daarbij ging het onder meer over salarissen, de grootte van selecties en het transfersysteem.

De 49-jarige Ceferin, die in september 2016 Michael van Praag versloeg in de strijd om het voorzitterschap van de UEFA, wil eveneens graag de kloof tussen rijke en arme clubs verkleinen.

