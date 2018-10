PSV-coach Mark van Bommel is er niet bang voor dat de spelers die onlangs debuteerden als Oranje-international moeite zullen hebben met de omschakeling naar het komende Eredivisie-duel met FC Emmen.

Denzel Dumfries, Pablo Rosario en Steven Bergwijn debuteerden de afgelopen interlandperiode allemaal in het Nederlands elftal en ook Luuk de Jong kwam in actie. Ze zijn volgens Van Bommel inmiddels weer helemaal gefocust op de komende wedstrijd van hun club.

"Iedereen is nuchter en relaxed. Zweven? Nee, dat doen die jongens niet. De jongens die gespeeld hebben, waren heel erg blij. Mooi toch dat ze zo terugkomen? En als ze wel zweven, dan corrigeert de groep hen wel", zei Van Bommel vrijdag op zijn perspraatje.

"We moeten onverstoorbaar zijn. Dat heb ik al honderd keer gezegd. Of je nu tegen UNA, FC Barcelona of FC Emmen speelt, om 20.30 uur of om 12.15 uur, op zaterdag of woensdag, het maakt allemaal niets uit. Motivatie moet je uit jezelf halen."

'Emmen doet het gewoon goed'

Bovendien benadrukte Van Bommel dat Emmen een ploeg is die wellicht beter is dan menigeen denkt. De Eredivisie-debutant won al twee keer en bezet na acht speelronden de veertiende plek met acht punten.

"Iedereen zag hen als degradatiekandidaat nummer één, maar ze hebben gewoon al acht punten en staan boven de streep. Emmen doet het gewoon goed. Bovendien: zij zullen dit zien als uitdaging. Het is toch mooi om hier in Eindhoven te kunnen voetballen?"

De voormalig middenvelder van onder meer FC Barcelona, Bayern München en AC Milan gaat dus niet zomaar uit van drie punten, ook al werden de eerste acht wedstrijden allemaal gewonnen.

"Als het zo makkelijk zou zijn, hebben we aan het eind van het seizoen 102 punten", zei hij. "We zijn gewoon heel goed begonnen aan de Eredivisie. Daarin is Emmen de eerstvolgende tegenstander. De belangrijkste op dit moment."

PSV-Emmen begint zaterdagavond om 18.30 uur. Tegelijkertijd is de aftrap bij Excelsior-Vitesse. Concurrenten Ajax (zaterdag uit tegen sc Heerenveen) en Feyenoord (zondag thuis tegen PEC Zwolle) komen later in actie.

