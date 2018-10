Justin Bijlow staat zondag in het thuisduel met PEC Zwolle in het Feyenoord-doel. De twintigjarige keeper is weer fit en neemt de plek onder de lat daarom weer over van Kenneth Vermeer.

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst benoemde Bijlow aan het begin van het seizoen tot eerste keeper en bevestigde vrijdag op zijn persconferentie in De Kuip dat de international van Jong Oranje in de basis zal staan tegen PEC.

Bijlow is volledig hersteld van de knieblessure die hem de laatste weken aan de kant hield. Vermeer verving de jonge doelman tegen Vitesse (2-1-zege) en Willem II (1-1), maar zal zondag weer op de bank zitten.

Feyenoord hoopt zich tegen PEC te herstellen van het teleurstellende gelijkspel van een kleine twee weken geleden op bezoek bij Willem II. Van Bronckhorst zei na die wedstrijd dat het voetballend beter kan en moet bij zijn elftal en vindt het dus ook geen probleem dat er veel kritiek op de Rotterdammers neerdaalde.

"Dat vind ik alleen maar goed", stelde Van Bronckhorst vrijdag. "Als er één kritisch is, dan ben ik dat wel."

De trainer had door de interlandperiode veel tijd om aan zijn ploeg te werken. "De groep was kleiner, maar de dagen die we met elkaar hebben doorgebracht, waren goed. We hebben veel beelden kunnen bekijken."

Feyenoord speelt volgende week Klassieker in ArenA

Feyenoord-PEC Zwolle begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Björn Kuipers fungeert als videoarbiter.

Feyenoord heeft als nummer drie van de ranglijst in de Eredivisie na acht wedstrijden zeven punten minder dan koploper PSV (17 om 24).

De landskampioen van 2017 speelt volgende week in de Johan Cruijff ArenA de Klassieker tegen aartsrivaal Ajax, dat met negentien punten de tweede plaats bezet.

