Ajax moet het zaterdag in het uitduel met sc Heerenveen stellen zonder Nicolás Tagliafico. De linksback heeft een heupblessure opgelopen bij het Argentijnse elftal.

"Nicolás is niet goed teruggekomen van de interlandperiode", aldus Ajax-trainer Erik ten Hag vrijdag op zijn persconferentie in Amsterdam. "Ik hoop dat hij er dinsdag in de thuiswedstrijd tegen Benfica in de Champions League weer bij is, maar zekerheid heb ik daarover niet."

De 26-jarige Tagliafico begon dinsdag in het oefenduel van Argentinië met Brazilië in Saoedi-Arabië in de basis, maar moest na 82 minuten gewisseld worden. De verdediger speelde dit seizoen in zeven van de acht competitiewedstrijden negentig minuten mee bij Ajax.

Ten Hag heeft met Hakim Ziyech, Frenkie de Jong en Noussair Mazraoui ook nog een paar vraagtekens in zijn selectie die hij naar eigen zeggen "goed moet managen" gezien het drukke programma.

Ziyech liep een kleine twee weken geleden in de laatste wedstrijd van Ajax (5-0-zege tegen AZ) een spierverrekking in zijn rechterbovenbeen op. De 25-jarige spelmaker meldde zich af voor de twee interlands van Marokko tegen de Comoren om in Amsterdam aan zijn herstel te werken.

"Het gaat goed met Hakim", zei Ten Hag. "Donderdag is hij ingestroomd in de groepstraining en dat heeft hij volgens mij goed verwerkt. Ik heb goede hoop dat Hakim er zaterdag bij zal zijn in Heerenveen."

'Goede hoop dat Ziyech mee kan spelen'

Mazraoui heeft door een liesblessure geen minuten gemaakt voor Marokko in de afgelopen interlandperiode. De Jong miste de laatste vier wedstrijden van Ajax door een kuitblessure, al zat hij tegen AZ wel weer bij de selectie. De middenvelder stond afgelopen zaterdag bovendien in de basis bij het Nederlands elftal in het Nations League-duel met Duitsland (3-0-zege).

Ten Hag verwacht dat Lasse Schöne volledig fit zal zijn. "Lasse is heel verstandig geweest en heeft puur uit voorzorg een interland van Denemarken overgeslagen.

De trainer liet vrijdag blijken dat hij alleen nog in noodgevallen centraal in de defensie een beroep zal doen op de De Jong.

"Hij heeft al ik weet niet hoe vaak laten zien dat hij centraal in de verdediging uitstekend is. We hebben maar één wedstrijd verloren met Frenkie in de verdediging'', doelde Ten Hag op de nederlaag van 3-0 bij PSV. "Dat neemt niet weg dat hij het beste is op het middenveld. Dat is ook heel helder. Vanaf het begin af aan is het de bedoeling geweest dat hij op het middenveld zou gaan spelen.''

De spitspositie bij Ajax werd de laatste wedstrijden door meerdere spelers (Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg en Dusan Tadic) ingevuld. Ten Hag vindt niet dat hij een vaste keuze hoeft te maken. "We hebben zoveel wedstrijden. We kijken ook naar vorm en naar de tegenstander.''

sc Heerenveen-Ajax begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van arbiter Pol van Boekel.

Bekijk de uitslagen, het programma en stand van de Eredivisie