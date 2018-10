De geplaagde Bayern München-trainer Niko Kovac maakt zich niet druk over wat de Duitse media schrijven over de huidige crisis bij de 'Rekordmeister'.

"Ik heb de afgelopen weken echt niks gelezen", aldus de 47-jarige Kovac vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar het competitieduel bij VfL Wolfsburg van zaterdag. "Het leven is zeer ontspannen als je niks leest in de media. Ik weet niet wat jullie geschreven hebben, maar ik ga ervan uit dat het niet positief was."

Bayern is onder de nieuwe trainer in een vroege crisis beland doordat de laatste vier duels niet gewonnen werden. De competitiewedstrijd tegen FC Augsburg en het Champions League-duel met Ajax eindigden in 1-1, terwijl er nederlagen waren tegen Hertha BSC (2-0) en Borussia Mönchengladbach (0-3).

De laatste overwinning van de formatie uit München dateert van 22 september (0-2 tegen Schalke 04).

Kovac weet dat zijn ploeg een overwinning nodig heeft, maar weigert zich al te veel zorgen te maken. "We hebben in de laatste wedstrijden veel fouten gemaakt en onze kansen niet afgemaakt. Maar de situatie is niet zo slecht als nu geschetst wordt."

'Sfeer in selectie van Bayern is goed

De Kroaat stelt dat de negatieve resultaten er niet voor gezorgd hebben dat de sfeer in zijn spelersgroep slecht is. "We moeten en willen positief blijven. De stemming is nog steeds zeer goed."

Kovac beseft wel dat het duel met Wolfsburg cruciaal kan zijn. "We kunnen dit weekend veel zelfvertrouwen opdoen met een zege. We praten heel veel met de spelers. We luisteren naar hen en proberen samen de problemen op te lossen."

De trainer kan dan ook weinig met de geruchten in de Duitse media dat de spelers het oneens zijn met zijn tactiek. "Tegen geruchten en onwaarheden kun je je niet verdedigen. Maar in de eerste zeven wedstrijden ging alles goed en nu zou er opeens niks meer van kloppen. Zoals een trainer ooit tegen me zei: 'Je moet niet alles omgooien als het niet loopt.'"

De wedstrijd tussen Bayern München en VfL Wolfsburg, de huidige nummer negen van de Bundesliga, begint zaterdag om 15.30 uur.

