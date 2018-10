De leiding van het geplaagde Bayern München heeft vrijdag stevig uitgehaald naar de Duitse media. De directie van de 'Rekordmeister' is klaar met de keiharde kritieken in de pers.

"We zijn maandag na de interland van Duitsland tegen Nederland (3-0-zege voor Oranje, red.) bij elkaar gekomen en hebben besloten dat we deze stijl van journalistiek niet langer zullen accepteren", zei Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge vrijdag op een speciaal ingelaste persconferentie.

"Wat we de afgelopen tijd hebben moeten lezen, heeft niks meer te maken met de prestaties. Het was een afrekening met individuele spelers. Journalisten kunnen een mail van onze advocaat verwachten als ze onjuiste berichten verspreiden."

Bayern is onder de nieuwe trainer Niko Kovac in een vroege crisis beland doordat de laatste vier duels niet gewonnen werden. De competitiewedstrijd tegen FC Augsburg en het Champions League-duel met Ajax eindigden in 1-1, terwijl er nederlagen waren tegen Hertha BSC (2-0) en Borussia Mönchengladbach (0-3). De laatste overwinning van de formatie uit München dateert van 22 september (0-2 tegen Schalke 04).

Dat leverde de laatste weken veel kritiek op, net als de mindere prestaties van de vele Bayern-spelers in de interland van afgelopen zaterdag van het Duitse elftal tegen Oranje.

"Ik heb er geen woorden voor wat ik over Manuel Neuer heb moeten lezen", aldus Rummenigge. "En als ik moet lezen dat onze centrale verdedigers Mats Hummels en Jérôme Boateng 'oudemannenvoetbal' spelen, dan denk ik: kom op, jongens. Ik wil jullie herinneren aan artikel 1 van de Grondwet: de waardigheid van een mens is onaantastbaar."

Rummenigge ergert zich aan kritiek op Robben

Rummenigge heeft zich de afgelopen weken ook geërgerd aan de kritiek op routiniers Franck Ribéry en Arjen Robben, die te oud zouden zijn volgens de media. "Deze mannen hebben het afgelopen decennium geholpen om van Bayern een van de succesvolste clubs in het voetbal te maken. De discussie over hun leeftijd is alleen maar bedoeld om een controverse te creëren."

De voorzitter is ook niet tevreden over de recente resultaten van Bayern. "Maar dat geeft ons niet het recht om op deze manier met de spelers om te gaan. Dit is een belangrijke dag voor de club. We hebben in de afgelopen weken twee klachten ingediend bij Springer (de uitgever van onder meer BILD, red.). We zullen onze spelers en coach verdedigen."

Volgens Rummenigge legt Bayern de schuld van de crisis niet bij de media. "We hoeven geen lof als we verliezen. Maar we willen wel berichtgeving die gebaseerd is op de feiten. Het is respectloos om onzin te verkopen."

Kovac leest artikelen in kranten niet

Trainer Kovac zei een uurtje eerder dat hij zich niet drukmaakt over wat de Duitse media schrijven over de huidige crisis bij Bayern.

"Ik heb de afgelopen weken echt niks gelezen", aldus de 47-jarige Kroaat op zijn persconferentie in aanloop naar het competitieduel bij VfL Wolfsburg van zaterdag. "Het leven is zeer ontspannen als je niks leest in de media. Ik weet niet wat jullie geschreven hebben, maar ik ga ervan uit dat het niet positief was."

Kovac weet dat zijn ploeg een overwinning nodig heeft, maar weigert zich al te veel zorgen te maken. "We hebben in de laatste wedstrijden veel fouten gemaakt en onze kansen niet afgemaakt. Maar de situatie is niet zo slecht als nu geschetst wordt."

Kovac kan weinig met de geruchten in de Duitse media dat de spelers het oneens zijn met zijn tactiek. "Tegen geruchten en onwaarheden kun je je niet verdedigen. Maar in de eerste zeven wedstrijden ging alles goed en nu zou er opeens niks meer van kloppen. Zoals een trainer ooit tegen me zei: 'Je moet niet alles omgooien als het niet loopt.'"

De wedstrijd tussen Bayern München en VfL Wolfsburg, de huidige nummer negen van de Bundesliga, begint zaterdag om 15.30 uur.

