Voorzitter Javier Tebas van LaLiga, de organisator van de Spaanse Primera División, vreest een uittocht van topspelers als de regering zijn plannen tot hervorming van de belastingen doorzet.

"Dat gaat de twintig clubs in onze topafdeling gezamenlijk 80 miljoen euro kosten", schrijft hij donderdag in een brief aan de betreffende verenigingen.

In het plan gaat het in grote lijnen om een belastingverhoging van 2 procentpunt voor salarissen boven de 130.000 euro en van 4 procentpunt boven de 300.000 euro.

Volgens Tebas raakt de maatregel meer dan 750 spelers en coaches in het voetbal. "Ik verwacht dat als gevolg hiervan zeker twintig van de beste spelers uit onze divisie zullen vertrekken", aldus de LaLiga-baas.

Lionel Messi, de bestbetaalde speler in Spanje, betaalt nu bijvoorbeeld 48 procent belasting. De sterspeler van FC Barcelona moet straks mogelijk 52 procent afdragen.

Tebas druk met conflicten in Spanje

De mogelijke hervorming van de belastingen zijn momenteel niet de enige zorg van Tebas, want er is ook veel kritiek op LaLiga vanwege het voornemen om het competitieduel tussen Girona en Barcelona begin volgend jaar in de Verenigde Staten te laten spelen. Real Madrid liet woensdag in een brief weten niets te begrijpen van het plan.

Het spelen van een aantal Primera División-wedstrijden in Noord-Amerika zou de Spanjaarden 200 miljoen euro opleveren. Het doel van LaLiga is om per seizoen één duel op Amerikaanse bodem af te werken.

Barcelona, Girona en LaLiga hopen dat de eerste wedstrijd in de Verenigde Staten zaterdag 26 januari in het Hard Rock Stadium in Miami gespeeld kan worden. De kans lijkt echter klein dat voetbalbond RFEF het verzoek zal goedkeuren.

