De Zwitserse voetbalvrouwen zullen het begin volgende maand in de play-offs voor het WK tegen Nederland moeten doen zonder aanvoerder en sterspeelster Lara Dickenmann. De middenvelder kampt met een zware kwetsuur.

De 32-jarige Dickenman speelt voor VfL Wolfsburg en liep woensdag in het duel in de Champions League met Atlético Madrid een blessure aan haar knie op.

Onderzoek wees uit dat Dickenmann de banden van haar linkerknie heeft gescheurd, waardoor ze een aantal maanden uit de roulatie is. De Zwitsers missen daarmee een zeer belangrijke schakel, want Dickenmann is 131-voudig international en scoorde 52 keer voor haar land.

Ze speelt sinds de zomer van 2016 voor Wolfsburg, dat haar overnam van Olympique Lyon. Met Lyon werd ze van 2009 tot en met 2015 steeds kampioen en won ze twee keer de Champions League.

Met Wolfsburg legde Dickenmann de laatste twee seizoenen beslag op de Duitse landstitel en stond ze vorig seizoen ook in de Champions League-finale, maar daarin was uitgerekend Lyon te sterk.

Oranje heeft positieve balans tegen Zwitserland

De Oranjevrouwen rekenden eerder deze maand in de eerste ronde van de play-offs af met Denemarken en nemen het voor een WK-ticket nu dus op tegen Zwitserland, dat België versloeg. De heenwedstrijd is vrijdag 9 november in Utrecht en de return wordt vier dagen later in Schaffhausen gespeeld.

De winnaar van het tweeluik pakt een ticket voor het WK, dat volgend jaar zomer in Frankrijk wordt gehouden. De openingswedstrijd is op 7 juni, de finale wordt op 7 juli gespeeld.

Nederland en Zwitserland speelden 22 keer tegen elkaar. Oranje won maar liefst vijftien van die wedstrijden, twee keer waren de Zwitserse vrouwen de winnende partij.

De laatste keer dat de twee ploegen tegenover elkaar stonden, was op 2 maart 2016. Toen won Oranje bij het olympisch kwalificatietoernooi met 3-4.