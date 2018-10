Mousa Dembélé en Christian Eriksen lijken op tijd fit voor het Champions League-duel van Tottenham Hotspur met PSV van volgende week woensdag in het Philips Stadion.

De middenvelders speelden de laatste weken niet mee vanwege respectievelijk een buikspier- en dijbeenblessure, maar hebben donderdag de groepstraining hervat.

Eriksen kwam op 22 september voor het laatst in actie voor Tottenham. De Deen miste de competitieduels met Huddersfield Town en Cardiff City, het treffen met Watford in de League Cup en de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona. Dembélé ontbrak alleen tegen Cardiff en Barcelona.

Dele Alli is zaterdag in de uitwedstrijd tegen West Ham United in de Premier League nog niet inzetbaar. De middenvelder hervat naar verwachting volgende week de training. Verdedigers Danny Rose (liesblessure) en Jan Vertonghen (hamstringblessure) zijn nog langer uit de roulatie.

Tottenham speelt woensdag in de Champions League de uitwedstrijd tegen PSV (aftrap 18.55 uur). De twee clubs zijn na twee duels in de poulefase nog puntloos. FC Barcelona en Internazionale gaan aan kop in groep B met ieder zes punten.

