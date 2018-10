Zlatan Ibrahimovic is donderdag in de bres gesprongen voor José Mourinho. De 37-jarige spits vindt dat de geplaagde coach van Manchester United, net als hijzelf, het slachtoffer is geworden van zijn persoonlijkheid.

De 55-jarige Mourinho staat door de dramatische seizoensstart - United bezet de achtste plek in de Premier League en is uitgeschakeld in de League Cup - al een tijdje onder druk. De bekritiseerde Portugees vindt zelf dat de media bezig zijn met een klopjacht op hem en Ibrahimovic kan zich daar wel in vinden.

"De massale kritiek op Mourinho is in mijn ogen niet gebaseerd op de teleurstellende resultaten, maar op zijn uitgesproken karakter", beweert de spits van LA Galaxy in gesprek met Sky Sports.

"Dat is bij mij ook zo. José en ik hebben zelfvertrouwen en spreken dat ook uit. Daardoor liggen we extra onder het vergrootglas en krijgen we kritiek als het minder gaat. Sommige mensen zijn politiek correct om problemen met de media te vermijden, maar zij vormen juist het grootste probleem."

'Mourinho moet voor zichzelf op blijven komen'

Ibrahimovic, die in 2016 door Mourinho naar Manchester United werd gehaald en begin dit jaar naar de Verenigde Staten verkaste, is niet de eerste speler die Mourinho verdedigt. Ook Wayne Rooney nam het onlangs op voor de volop bekritiseerde coach.

Voor Mourinho wacht een cruciale periode, want zaterdag staat op Stamford Bridge de topper tegen Chelsea op het programma (aftrap 13.30 uur) en drie dagen later wacht een thuisduel met Juventus in de Champions League.

Mochten de teleurstellende resultaten aanhouden, dan raadt Ibrahimovic de leiding van United af om Mourinho te ontslaan. "José doet het prima en is net als iedere andere coach zo goed als het team", stelt de Zweed. "De Premier League is geen eenvoudige competitie en als iemand weet hoe je die moet winnen, dan is hij het wel."

Overigens is het nog niet helemaal zeker dat Mourinho zaterdag op de bank zit bij United. De Portugees is aangeklaagd door de Engelse voetbalbond, omdat hij mogelijk beledigende uitspraken heeft gedaan na de gewonnen competitiewedstrijd tegen Newcastle United (3-2) van begin oktober.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League