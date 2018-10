Shanice van de Sanden genoot woensdag met volle teugen van de Champions League-wedstrijd tegen de Ajax Vrouwen. De Oranje-international boekte met Olympique Lyon een overtuigende 0-4-zege op de Amsterdammers.

De 26-jarige Van de Sanden stond aan de aftrap bij Lyon en werd na 77 minuten bij een 0-3-voorsprong uit het veld gehaald. De rechtsbuiten was positief verrast door het applaus dat ze kreeg van het publiek op sportpark De Toekomst.

"Het is natuurlijk fantastisch als supporters van Ajax voor mij klappen", zegt Van de Sanden in gesprek met de NOS. "Dat is iets waar elke speler van droomt. Iedereen wilde ook met me op de foto, dus dat is wel echt heel mooi. Ik denk dat de mensen trots zijn op mijn prestaties in Oranje."

Lyon bleek in het heenduel van de achtste finales veel te sterk voor de Ajax Vrouwen. De Franse ploeg, die vorig jaar de landstitel veroverde én de Champions League won, leidde halverwege al met 0-2 en vergrootte de marge in de tweede helft naar vier.

Van de Sanden wil nog niet te vroeg juichen

Van de Sanden vocht tijdens de wedstrijd de nodige duels uit met Ajax-aanvoerder Kika van Es, met wie ze vorige week nog samenspeelde tijdens het beslissende play-offduel van Oranje met Denemarken (1-2-winst). Met Lize Kop, Liza van der Most en Ellen Jansen trof ze nog drie andere Oranje-internationals.

"Het is ontzettend leuk om tegen die meiden te spelen, ze weer even te zien en weer in Nederland te zijn", zegt Van de Sanden, die woensdag goed was voor een assist. "Op trainingen van Oranje spelen we soms ook tegen elkaar natuurlijk, maar dit is wel heel erg mooi."

Hoewel Lyon al met een been in de kwartfinales staat, wil Van de Sanden nog niet te vroeg juichen. "Wij zijn natuurlijk de favoriet en een 0-4-zege is lekker, maar het is nog niet gespeeld. Pas als de return geweest is, kan ik grapjes maken tegen mijn ploeggenoten bij Oranje."