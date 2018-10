FC Utrecht kan in financieel opzicht terugkijken op een goed seizoen. De Eredivisie-club meldt donderdag dat de inkomsten, vergeleken met het jaar daarvoor, met 3,5 miljoen euro zijn gestegen. De nettowinst van FC Utrecht kwam uit op 4,4 miljoen euro.

De netto-omzet van FC Utrecht kwam vorig seizoen uit op 19,7 miljoen euro. Door 11,2 miljoen euro aan transferopbrengsten kwamen de bedrijfsopbrengsten uit op 30,9 miljoen euro.

"De omzetgroei, uitstekende transferresultaten en de vermindering van de operationele kosten stemt ons positief. Ook het stijgende aantal toeschouwers is een goede zaak, hoewel het stadion nog voller kan en moet", meldt het bestuur van FC Utrecht.

"Wij moeten echter blijven investeren in onze voetbalacademie, spelers en de infrastructuur van ons sportcomplex. Hier is geld voor nodig. De groei die is ingezet moet derhalve gecontinueerd worden."

FC Utrecht eindigde vorig seizoen als vijfde in de Eredivisie. De ploeg overleefde twee voorrondes in de Europa League, maar werd in de play-offs uitgeschakeld door Zenit Sint-Petersburg.

Dit seizoen staat de ploeg van de nieuwe trainer Dick Advocaat na acht wedstrijden op een teleurstellende twaalfde plaats met negen punten. De Utrechters nemen het zaterdag vanaf 20.45 uur thuis op tegen AZ.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie