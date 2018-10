Arsène Wenger verwacht op 1 januari 2019 terug te keren als coach. De 68-jarige Fransman zit zonder club sinds hij aan het einde van vorig seizoen vertrok bij Arsenal.

"Ik voel me volledig uitgerust en ben er klaar voor om weer aan het werk te gaan", zegt Wenger tegen het Duitse BILD. "Wanneer dat precies is weet ik nog niet, maar ik verwacht op 1 januari."

Aanvankelijk zou Wenger voor het WK in Rusland van afgelopen zomer zijn toekomstplannen bekendmaken, maar hij vond dat moment toch te vroeg. De Fransman gaf in augustus nog te kennen dat hij met volle teugen geniet van het werkloze leven.

Wenger, die tussen 1996 en 2018 onder meer drie Premier League-titels en zeven FA Cups veroverde met Arsenal, heeft desondanks de behoefte om terug te keren in de voetbalwereld. Waar zijn toekomst precies ligt, wil de voormalige trainer van AS Nancy-Lorraine, AS Monaco en het Japanse Nagoya Grampus Eight nog niet zeggen.

"Door mijn lange periode bij Arsenal heb ik ervaring op verschillende niveaus. Ik krijg aanbiedingen van over de hele wereld, van clubs en nationale bonden, zelfs uit Japan. Maar ik weet nog niet waar ik aan de slag ga."

'Özil moet terugkeren bij Duits elftal'

Wenger nam het in het interview met BILD ook nog op voor Mesut Özil, met wie hij van 2013 tot 2018 samenwerkte bij Arsenal. De middenvelder besloot onlangs te stoppen als international na een conflict met de Duitse voetbalbond DFB.

Volgens Özil, die enkele maanden geleden in Duitsland veel kritiek kreeg vanwege een bezoek aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn teleurstellende optredens op het WK, is er bij de DFB sprake van racisme en een gebrek aan respect.

Wenger vindt dat de Duitse voetbalbond er alles aan moet doen om de middenvelder weer bij het nationale elftal te halen. "Ik baal ervan dat Özil zich niet meer beschikbaar wil stellen, want ik ben ervan overtuigd dat de Duitsers hem nodig hebben. Hij is een geweldige voetballer en was zeker niet de slechtste speler op het WK."

"Hopelijk kan bondscoach Joachim Löw Özil overtuigen om terug te keren", vervolgt Wenger. "Ik vind het altijd mooi om te zien als spelers op de toppen van hun kunnen spelen en ik vrees dat Özil kwaliteit verliest als hij stopt als international."