Een speciale commissie moet in het Belgische profvoetbal de huidige problemen rond makelaars en andere tussenpersonen gaan aanpakken.

Daartoe heeft de Pro League besloten naar aanleiding van het omvangrijke corruptieschandaal dat vorige week naar buiten kwam.

Het panel van experts zal bestaan uit drie leden. Twee namen zijn al bekend: minister van Staat Melchior Wathelet en Pro League-baas Pierre François. Wathelet zal het driekoppige panel voorzitten.

De commissie krijgt onder meer als opdracht een interne code voor de 24 profclubs op te stellen. Op basis daarvan kunnen de Pro League en de Belgische autoriteiten dan tot regelgeving overgaan.

Het onderzoek naar de omvangrijke fraude in het Belgische topvoetbal begon eind vorig jaar omdat er concrete aanwijzingen waren van 'verdachte financiële handelingen'.

Dinsdag verlengde de raadkamer de hechtenis van negen verdachten met een maand. Vijf van hen moeten in de cel blijven, de anderen staan onder elektronisch toezicht.

'Vertenten en Delferière nooit meer als scheidsrechter actief'

Voorzitter van de Belgische voetbalbond (KBVB) Gérard Linard herhaalde maandag nog maar weer eens dat de loopbaan van Bart Vertenten en Sébastien Delferière als scheidsrechter definitief over en uit is.

"Natuurlijk zullen we het vermoeden van onschuld respecteren, maar een van de voorwaarden dat een van de scheidsrechters vrijkwam (Delferière, red.) was dat hij geen contact meer mag hebben met de voetbalwereld", zei hij in gesprek met Het Laatste Nieuws.

"We zullen zien hoe de juridische procedure afloopt, maar ik denk niet dat we hen, zowel als mens als scheidsrechter, een dienst bewijzen door ze ooit nog op een voetbalveld toe te laten. Niet na alles wat er gebeurd is. Denk je echt dat er zo’n groots onderzoek is ingesteld zonder dat daar een gegronde reden achterzit?"

Vertenten wordt ervan verdacht dat hij afspraken zou hebben gemaakt om de wedstrijden Antwerp tegen Eupen en KV Mechelen tegen Waasland-Beveren van vorig seizoen te beïnvloeden, om degradatie van KV Mechelen te voorkomen.

Delferière wordt verdacht van corruptie. Hij werd vorige week nog door de Europese voetbalbond UEFA van de Nations League-wedstrijd tussen Georgië en Andorra van afgelopen zaterdag gehaald.