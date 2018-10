De Ajax Vrouwen zijn er woensdag niet in geslaagd voor een stunt te zorgen in de heenwedstrijd in eigen huis tegen Olympique Lyon in de achtste finales van de Champions League. De Amsterdammers verloren kansloos met 0-4.

Ajax stond halverwege al op een 0-2 achterstand door doelpunten van Amel Majri en Selma Bacha, waarna het na rust 0-4 werd dankzij treffers van Wendie Renard en Isobel Christiansen.

Bij de 0-1 was er een hoofdrol weggelegd voor Shanice van de Sanden. De aanvaller ontfutselde de bal van Kika van Es en bediende vervolgens Majri op maat.

Ajax kon er helemaal niets tegenover stellen. De ploeg van trainer Benno Nihom wist geen enkele keer op het doel van de Franse keeper Sarah Bouhaddi te schieten.

De ploeg van trainer Benno Nihom heeft door de forse nederlaag over twee weken in de return in Lyon een wonder nodig om zich alsnog voor de kwartfinales van het belangrijkste Europese clubtoernooi te plaatsen.

Uitschakeling zou geen schande zijn

Het zou voor Ajax geen schande zijn als het wordt uitgeschakeld door Lyon. De Franse grootmacht veroverde namelijk de afgelopen drie jaar telkens de Champions League.

Bij Lyon spelen met Majri, Renard, Ada Hegerberg, Amandine Henry, Saki Kumagai en Dzsenifer Marozsán maar liefst zes spelers die zijn genomineerd voor de allereerste Gouden Bal voor vrouwen, een prijs van het Franse blad France Football voor de beste voetbalster van het jaar.

Ajax is sowieso aan een historisch Europees seizoen bezig, want de tweevoudig landskampioen stond nog nooit eerder in de achtste finales van de Champions League.

Ajax rekende in de eerste knock-outronde af met het Tsjechische Sparta Praag en hield in de groepsfase het IJslandse Thór/KA, het Ierse Wexford Youths en het Noord-Ierse Linfield onder zich.