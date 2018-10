Feyenoord kan zondag in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle weer beschikken over Justin Bijlow. De doelman is volledig hersteld van de knieblessure die hem enkele weken aan de kant hield.

"Het gaat goed met hem. Hij heeft vorig week al een goede week gemaakt, maar toen trainde hij nog half buiten en half binnen", zegt trainer Giovanni van Bronckhorst woensdag tegen Feyenoord TV.

"Hij kon aan het begin van deze week de groepstraining hervatten en heeft de afgelopen dagen alles mee kunnen doen. Daar ben ik heel blij mee."

Bijlow miste door zijn kwetsuur de competitiewedstrijden van Feyenoord tegen Vitesse (2-1-zege) en Willem II (1-1) en de EK-kwalificatiewedstrijden van Jong Oranje tegen Jong Letland (0-3-zege) en Jong Oekraïne (3-0-zege).

Bijlow zal Vermeer normaal gesproken weer aflossen

De geboren Rotterdammer werd bij Feyenoord vervangen door Kenneth Vermeer en zal hem tegen PEC Zwolle normaal gesproken weer aflossen onder de lat.

Feyenoord-PEC Zwolle begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Björn Kuipers fungeert als video-arbiter.

Feyenoord moet al vroeg in het seizoen in achtervolging op koploper PSV. Het heeft als nummer drie van de ranglijst in de Eredivisie na acht speelrondes al zeven punten minder dan de Eindhovenaren (17 om 24).

De landskampioen van 2017 speelt volgende week in de Johan Cruijff ArenA de Klassieker tegen aartsrivaal Ajax, dat met negentien punten de tweede plaats bezet.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie