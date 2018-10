Thierry Henry is woensdag gepresenteerd als trainer van het kwakkelende AS Monaco. De oud-speler van de club begint aan zijn eerste klus als hoofdtrainer en wil een voorbeeld nemen aan landgenoten Didier Deschamps en Zinedine Zidane.

"Ik wil proberen net zoveel te winnen als zij. Het zijn twee mensen die ik erg bewonder", zei Henry bij zijn presentatie in Monaco. Hij werd zaterdag aangesteld als opvolger van de ontslagen Leonardo Jardim, .

"Iedereen heeft zijn eigen opvattingen en zijn eigen manier van werken, maar zij zijn zeker voorbeelden voor iedereen en vooral voor ons als Fransen."

Bondscoach Deschamps werd afgelopen zomer wereldkampioen met Frankrijk en was eerder trainer bij Monaco, Juventus en Olympique Marseille. Zidane nam na vorig seizoen afscheid bij Real Madrid, waarmee onder meer drie keer de Champions League won en kampioen werd.

De 41-jarige Henry wilde nog niet zeggen of hij zich ook wat betreft speelwijze spiegelt aan Deschamps en Zidane. "Mijn filosofie? Dat hangt allemaal af van de situatie van de wedstrijd en de tegenstander."

'Carrière als speler kan helpen'

Henry speelde tussen 1994 en 1999 ruim honderd competitieduels voor Monaco. De oud-topspits, die ook voor Juventus, Arsenal, FC Barcelona en New York Red Bulls speelde, denk dat zijn verleden in Monaco een voordeel kan zijn.

"Mijn carrière hier als speler kan me helpen als trainer, maar dat betekent zeker niet dat het makkelijk zal worden. Er is veel werk, al levert me dat geen stress op", aldus de Fransman.

"Ik ben in ieder geval blij dat ik terug ben waar het allemaal begon. Monaco is een club die een speciaal plekje in mijn hart heeft. Toen ze zich meldden, hadden ze een duidelijk plan. Ik heb mijn hart gevolgd."

Uitduel met Strasbourg eerste test

De eerste test voor Henry is zaterdag, wanneer Strasbourg om 20.00 uur de tegenstander is in de Ligue 1. Vier dagen later staat een uitduel met Club Brugge in de Champions League op het programma.

"We moeten plezier hebben, maar tegelijkertijd rigoureus zijn. Er kan alleen resultaat geboekt worden als we keihard werken. Ik verklap mijn speelwijze nog niet, maar de contouren zullen duidelijk zijn", aldus Henry over het komende duel met Strasbourg.

Monaco, dat in 2017 voor de achtste keer kampioen van Frankrijk werd, bezet na negen speelronden slechts de achttiende plek in de Ligue 1. De topclub won tot dusver één keer.

