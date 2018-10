Real Madrid heeft woensdag bij de Spaanse voetbalbond RFEF protest aangetekend tegen het plan om begin volgend jaar de competitiewedstrijd Girona-FC Barcelona in de Verenigde Staten te laten spelen.

Real vindt het niet eerlijk dat Barcelona zijn 'uitduel' met Girona in de Verenigde Staten mag afwerken. Volgens de 'Koninklijke' ondermijnt die beslissing de integriteit van de Spaanse competitie.

"Wij zijn nooit door LaLiga op de hoogte gebracht van het plan om een wedstrijd in de VS te spelen", schrijft Real in een brief aan de RFEF. "Er is nooit naar onze mening gevraagd, terwijl deze wedstrijd wel van invloed is op de competitie waarin wij spelen."

Het is niet de eerste keer dat Real zich kritisch uitlaat over de plannen van LaLiga. Coach Julen Lopetegui liet in september al weten dat hij geen voorstander is van Spaanse competitieduels in de VS en voorzitter Florentino Pérez sloot uit dat Real ooit zal meewerken aan het plan.

Eerste wedstrijd mogelijk op 26 januari

De geplande wedstrijd tussen Barcelona en Girona in de Verenigde Staten komt voort uit een een vijftienjarig contract van LaLiga met Relevent, een Amerikaanse sport- en mediamultinational.

Het spelen van een aantal Primera División-wedstrijden in Noord-Amerika zou de Spanjaarden 200 miljoen euro opleveren. Het doel van LaLiga is om per seizoen één duel op Amerikaanse bodem af te werken.

Barcelona, Girona en LaLiga hopen dat de eerste wedstrijd in de Verenigde Staten zaterdag 26 januari in het Hard Rock Stadium in Miami gespeeld kan worden. De kans lijkt echter klein dat de RFEF het verzoek goed gaat keuren.

Voorzitter Luis Rubiales van de Spaanse voetbalbond sprak zich al uit tegen de plannen, net als de spelers. Volgens vakbond AFE is de kans zelfs aanwezig dat spelers gaan staken als niet naar hun bezwaren wordt geluisterd.