Kevin Strootman praat liever niet over zijn eigen prestaties in Oranje. De 28-jarige middenvelder is blij dat hij in de vriendschappelijke interland tegen België (1-1) weer eens in de basis stond, maar vindt dat het aan anderen is om te oordelen over zijn spel in het Koning Boudewijnstadion.

"We hebben zestien miljoen bondscoaches. Ze mogen zeggen dat ik niet in Oranje hoor, ze mogen zeggen dat ik beter kan stoppen en ze mogen zeggen dat ik het goed gedaan heb", aldus Strootman, die in de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk (2-1-nederlaag) en Duitsland (3-0-zege) negentig minuten toekeek vanaf de bank.

"Van mij mag iedereen een mening hebben. Dat hoort erbij als je in Oranje speelt. Ik kijk liever naar de hele ploeg en denk dat we het als team redelijk gedaan hebben. En ik was een van de elf spelers van dat team."

De 28-jarige Strootman, die afgelopen zomer AS Roma verruilde voor Olympique Marseille, erkent wel dat er voor hem persoonlijk een ander soort druk was tegen de Belgen, omdat hij zijn vaste basisplaats in Oranje kwijt is.

"Ik wist dat mijn naam boven zou komen als het mis was gegaan. Maar ik wil geen 'Calimero' zijn, want de laatste wedstrijden was het ook gewoon niet goed wat ik liet zien in Oranje. De kritiek was terecht. Ik denk dat het nu iets beter was, maar ik ben kritisch op mezelf. Ik moet nog steeds beter in Oranje."

'Misschien hadden we kunnen winnen'

De 43-voudig international lijkt in de pikorde bij Oranje voorbijgestreefd door Frenkie de Jong en Marten de Roon. Tegen België kregen zij geen speeltijd en vormde Strootman het middenveld met Daley Blind en Donny van de Beek.

"Het stond best aardig, behalve in het begin", vertelt Strootman. "We mochten blij zijn dat het bij 1-0 bleef. Na de gelijkmaker (doelpunt Arnaut Danjuma Groeneveld, red.), die een beetje uit het niets viel, kwamen we goed terug en de laatste dertig minuten hadden we zelfs een overwicht. Misschien hadden we wel kunnen winnen, maar 1-1 is voor dit moment oké."

Komend weekend komt Strootman weer in actie voor zijn club Marseille, die zondag om 21.00 uur op bezoek gaat bij OGC Nice. De volgende interlands van Oranje zijn de Nations League-wedstrijden van volgende maand thuis tegen Frankrijk (16 november) en uit tegen Duitsland (19 november).