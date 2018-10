Eigenaar Frits Schrouff van Roda JC baalt flink van het feit dat medeaandeelhouder Aleksei Korotaev opnieuw in opspraak is geraakt. Een rechter in Dubai oordeelde dinsdag dat de Russisch-Zwitserse zakenman een bedrag van liefst 18 miljoen euro moet terugbetalen aan een groep beleggers.

"Ik heb hier geen woorden meer voor", zegt een geïrriteerde Schrouff woensdag in gesprek met De Limburger. "Het is vermoeiend en houdt maar niet op."

Korotaev is al enige tijd in conflict met Helin International over de 4 miljoen euro die hij vorig jaar in Roda investeerde. Volgens klanten van Helin is dat bedrag afkomstig van fondsen die zij eerder toevertrouwden aan een onderneming van Korotaev, PKP Asset Management.

Begin vorig jaar werd Korotaev in de gelieerde strafzaak nog tot een celstraf van drie jaar veroordeeld, omdat hij een ongedekte cheque ter waarde van 17,7 miljoen euro getekend zou hebben. Die gevangenisstraf werd begin dit jaar omgezet in een geldboete van 3.500 euro.

Korotaev wil dat die boete wordt kwijtgescholden en is nog in afwachting van zijn beroepszaak. Mocht de minderheidsaandeelhouder van Roda volledig vrijgesproken worden, dan gaat hij mogelijk ook in de civiele zaak vrijuit en hoeft hij de 18 miljoen euro niet terug te betalen.

Volledige overname Korotaev nog niet van de baan

Op dit moment heeft Korotaev 20 procent van de aandelen van Roda JC in handen, maar het plan is dat de jonge zakenman op ten duur ook het aandeel van Schrouff (79,8 procent) volledig overneemt. Door de nieuwe ontwikkelingen lijkt dat plan steeds meer op losse schroeven te staan.

Schrouff wil nog niet te ver op de zaken vooruitlopen en wijst een volledige overname door Korotaev nog niet definitief van de hand. "Ik heb geen goed zicht op wat er allemaal in Dubai gebeurt. Maar als dit klopt, komt dat moment wel steeds dichterbij."

Roda JC verkeert financieel en sportief in zwaar weer en heeft het geld van de vermogende Korotaev hard nodig om de weg naar boven in te zetten. De Limburgers degradeerden vorig seizoen uit de Eredivisie en stellen vooralsnog teleur in de Keuken Kampioen Divisie. Roda bezet de twaalfde plek met dertien punten.

Bekijk het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie