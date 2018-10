Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje is blij met de manier waarop de mislukte EK-kwalificatiereeks dinsdag werd afgesloten, maar vindt het door de overtuigende zege ook extra pijnlijk dat zijn ploeg ontbreekt op het EK.

Jong Oranje was in Doetinchem veel te sterk voor Oekraïne (3-0). De wedstrijd ging voor de ploeg van Van de Looi echter nergens meer om, omdat vorige maand thuis met 1-2 van Schotland werd verloren.

"We hebben het op een goede manier afgesloten. We hebben een leuke wedstrijd gespeeld, er was veel energie in het team en ik heb goede dingen gezien. De oudere jongens speelden er een belangrijke rol in om de jonge jongens beter te laten voetballen", aldus Van de Looi tegen FOX Sports.

De oud-trainer van FC Groningen en Willem II stapte pas aan het einde van de kwalificatiereeks in als opvolger van Art Langeler, maar wil niet zeggen dat hij daardoor te weinig tijd had om zijn ideale opstelling te vinden.

"Als je ergens instapt, dan weet je hoe de stand is en hoeveel wedstrijden er nog te spelen zijn. Dan weet je ongeveer wat de kans is. We hebben deze periode in ieder geval goede keuzes gemaakt en dat is mooi om te zien, maar het is natuurlijk pijnlijk dat we er niet bij zijn. Zeker als je ons tegen Oekraïne zag spelen."

Eindstand groep 4 EK-kwalificatie 1. Jong Engeland: 10-26

2. Jong Oranje: 10-18

3. Jong Oekraïne: 10-17

4. Jong Schotland: 10-14

5. Jong Letland: 10-4

6. Jong Andorra: 10-3

'Kunnen onszelf nog tien keer voor onze kop slaan'

De Nederlandse beloftenploeg zette de leeftijdsgenoten van Oekraïne opzij dankzij twee goals van Richairo Zivkovic en een treffer van Justin Kluivert. Jong Oranje eindigde daardoor achter Engeland als tweede in de poule.

"We kunnen onszelf nog wel tien keer voor de kop slaan om wat er vorige maand is gebeurd", doelt Van de Looi op de pijnlijke nederlaag tegen Schotland.

"Maar het ligt niet alleen aan toen, want we hebben twee keer van Schotland verloren en uit bij Oekraïne gelijkgespeeld. Het is echter verleden tijd. Deze week hebben we twee keer gewonnen, de nul gehouden, veel goals gemaakt en ongelooflijk veel kansen gecreëerd."

Jong Oranje won vrijdag met 0-3 in Letland, maar was al kansloos voor een plek bij de vier beste nummers twee en daarmee deelname aan de play-offs. De laatste keer dat Jong Oranje meedeed aan het EK was in 2013, toen het team in Israël de halve finale haalde.