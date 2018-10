Bondscoach Roberto Martínez van België is onder de indruk van de stijgende lijn die het Nederlands elftal de laatste maanden laat zien. De 'Rode Duivels' kwamen dinsdag in Brussel niet langs de ploeg van bondscoach Ronald Koeman: 1-1.

Volgens Martínez is het huidige Oranje een stuk beter dan de ploeg die er in november 2016 stond, toen de twee landen in Amsterdam tegenover elkaar stonden. Ook toen eindigde de wedstrijd in een 1-1-gelijkspel.

"Het is geen incident als je in de Nations League ruim wint van Duitsland (3-0, red.) en met wat pech net verliest van wereldkampioen Frankrijk (2-1, red.)", zei Martínez dinsdag op zijn persconferentie in het Koning Boudewijnstadion. "Je kan zien dat er in dit team een andere sfeer heerst ten opzichte van twee jaar geleden."

België begon nog uitstekend aan de vriendschappelijke ontmoeting met Oranje door al na vier minuten op voorsprong te komen via Dries Mertens. Arnaut Danjuma Groeneveld zorgde na 27 minuten voor de gelijkmaker en ondanks enkele goede kansen voor met name Oranje werd na rust niet meer gescoord.

'Tegendoelpunt bracht ons aan het twijfelen'

Martínez erkende dat zijn ploeg aangeslagen was door de gelijkmaker van Danjuma Groeneveld. "In de eerste 25 minuten vond ik mijn ploeg heel scherp, maar door eigen toedoen incasseerden we een treffer. Dat doelpunt bracht ons aan het twijfelen, want we speelden daarna minder goed."

Ook de wissels in de rust hadden daar hoogstwaarschijnlijk mee te maken. Martínez besloot Dries Mertens, Romelu Lukaku en Eden Hazard na 45 minuten uit het veld te halen, waardoor de Belgen veel kwaliteit inleverden.

Toby Alderweireld gaf toe dat de 'Rode Duivels' daarna niet meer alles op alles wilden en konden zetten om weer op voorsprong te komen. "Na de eerste twintig minuten was het een typische oefenwedstrijd", concludeerde de oud-Ajacied in gesprek met Sporza.

"We hadden liever iets meer willen brengen, maar soms is het moeilijk te verklaren waarom dat niet lukt. Dat kan in het hoofd zitten en door de wissels komen. Het is duidelijk dat we bepaalde spelers duidelijk nodig hebben. Eden Hazard kan je niet zomaar vervangen, maar dat wisten we al."