Pablo Rosario is niet blij na zijn debuut dinsdagavond in het Nederlands elftal. De 21-jarige PSV'er, die halverwege de oefenwedstrijd tegen België (1-1) in het veld kwam, vindt dat hij zwak speelde.

"Mijn debuut is een felicitatie waard, maar mijn spel niet en daar baal ik van. Ik ben niet tevreden, het liep niet", aldus de 21-jarige Rosario, die geen reden kon geven voor zijn onwennige spel in het Koning Boudewijnstadion.

"Ik zou echt niet weten hoe dit kan. Het waren niet de zenuwen en ik hoef ook niet te wennen aan een hoger tempo. Met PSV spelen we in de Champions League, dat is ook het allerhoogste niveau en daar laat ik het wel zien."

Het ging voor Rosario een halve minuut na zijn invalbeurt al mis. Koud in het veld nam hij een bal verkeerd aan, waarna hij zich door Michy Batshuayi liet wegzetten en een grote kans voor de Belgen volgde.

"Zoiets gebeurt in wedstrijden, maar dat mag niet uitmaken. Ik had er daarna meteen weer moeten staan, maar dat lukte niet. Ik bleef slordig. Het was gewoon niet goed genoeg, zeker aan de bal."

Koeman neemt Rosario niet kwalijk

Bondscoach Ronald Koeman deed het matige debuut van Rosario af als "drempelvrees" en nam hem weinig kwalijk. "Als je je zo snel ontwikkeld hebt, dan mag dit een keer", aldus Koeman over de middenvelder die vorig seizoen nog veelal voor Jong PSV speelde.

Koeman: "Nu maakt hij een stormachtige ontwikkeling door in het eerste van PSV. Hij is daar vaster aan de bal dan hij nu was in Oranje, maar ik ben nog steeds content met hem. Hij komt er wel."

Het waren misschien ook niet de makkelijkste dagen voor Rosario. Zaterdag tegen Duitsland (3-0-winst) dacht hij al te kunnen debuteren, maar bleek hij op het laatste moment geschorst vanwege een rode kaart vorige maand bij Jong Oranje.

"Vlak voor de sportmaaltijd hoorde ik dat ik toch niet bij de selectie zat. Dat was een domper, maar het team heeft wel kunnen schakelen en een goede wedstrijd gespeeld tegen Duitsland. Met 1-1 tegen België mogen we als team ook tevreden zijn, maar dat ben ik dus niet. Ik ga nu terug naar PSV en moet daar weer laten zien wat ik wel kan."

Zaterdag speelt Rosario met PSV in de Eredivisie thuis tegen tegen FC Emmen. De volgende interlands van Oranje zijn de Nations League-duels van volgende maand thuis tegen Frankrijk (16 november) en uit tegen Duitsland (19 november).