Voorzitter Reinhard Grindel van de Duitse voetbalbond (DFB) en doelman Manuel Neuer hebben ondanks de teleurstellende resultaten van Duitsland in de Nations League nog genoeg vertrouwen in bondscoach Joachim Löw.

'Die Mannschaft' ging zaterdag al pijnlijk onderuit tegen het Nederlands elftal (3-0) en leed dinsdag op onfortuinlijke wijze het onderspit tegen Frankrijk. De wereldkampioen zegevierde met 2-1 in het Stade de France.

"Wat dit jonge team heeft laten zien tegen Frankrijk, belooft veel voor de toekomst. Op deze teamprestatie kunnen we absoluut verder bouwen", zei DFB-voorzitter Grindel in Saint-Denis.

Duitsland begon nog verrassend goed aan de wedstrijd door al na veertien minuten de score te openen via Toni Kroos, die een strafschop benutte. Antoine Griezmann verpestte een Duits feestje door in de tweede helft twee keer te scoren.

Neuer hield een vervelend gevoel over aan de wedstrijd, maar vindt niet dat de geplaagde Löw daar verantwoordelijk voor is. "Joachim had een duidelijk plan dat ook nog eens goed heeft gewerkt", concludeerde de doelman. "Dit resultaat is geen goede afspiegeling van de wedstrijd, want we zijn niet beloond voor ons harde werk."

'Plan van Löw werkte goed'

Löw zelf was eveneens positief gestemd over de manier waarop Duitsland ten strijde trok, ook al staat zijn ploeg na drie gespeelde wedstrijden in de Nations League met een punt onderaan in groep 1 van divisie A.

"We hoeven niet teleurgesteld te zijn na deze wedstrijd, want we waren gelijkwaardig aan de wereldkampioen", aldus Löw. "Frankrijk heeft veel kwaliteit en dat hebben ze laten zien door uit slechts een paar kansen twee keer te scoren."

"Ik ben vooral heel blij met de manier waarop we in het veld stonden na het slechte resultaat tegen Nederland. De jonge spelers hebben nog niet de ervaring in huis om over een langere periode goede resultaten neer te zetten, maar dit geeft moed voor de toekomst."

Duitsland kan degradatie naar de B-divisie alleen nog voorkomen als op 19 november in Gelsenkirchen wordt gewonnen van Oranje. Als de ploeg van bondscoach Ronald Koeman drie dagen eerder Frankrijk verslaat, is degradatie sowieso een feit voor de Duitsers.

Bekijk de uitslagen, het programma en de standen in de Nations League