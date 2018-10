Bondscoach Ronald Koeman was dinsdag na het gelijkspel van het Nederlands elftal in België (1-1) lovend over Memphis Depay. De aanvaller van Olympique Lyon gaf de assist bij de enige treffer van Oranje en was net als tegen Duitsland een plaag voor de defensie van de tegenstander.

"Memphis heeft ook vanavond weer aangetoond dat hij een geweldige speler is", zei Koeman in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel tegen de NOS. "En hij is iemand die zich nog steeds ontwikkelt."

De 24-jarige spits gaf in de 27e minuut een perfecte pass op basisdebutant Arnaut Danjuma Groeneveld, die koel bleef voor doelman Simon Mignolet en de vroege treffer van de Belg Dries Mertens ongedaan maakte (1-1).

"Ik voel me goed, ben superhappy in het veld. Ik denk dat dat voor elke speler belangrijk is", aldus Memphis, die afgelopen zaterdag een goal maakte en een van de uitblinkers was in het thuisduel met Duitsland (3-0-zege), tegen de NOS. "Ik voel ook het vertrouwen van de trainer."

De voormalig PSV'er wilde de schijnwerpers niet te veel op zichzelf richten. "Ik denk dat we als team goed gespeeld hebben vandaag, met name in de tweede helft. We hebben in fases laten zien dat we goed kunnen voetballen."

Koeman ziet stevig fundament bij Oranje

Ook Koeman was tevreden over spel en het resultaat van Oranje. "In het begin hadden we het wel moeilijk, maar dat kwam vooral door de geweldige aanval van de Belgen", stelde de bondscoach. "Eden Hazard, Romelu Lukaku en Mertens creëerden uit pure klasse uit het niets kansen en Mertens maakte een fantastische goal."

"Daar kun je weinig aan doen, maar daarna kwamen we beter in de wedstrijd. We konden redelijk vaak de vrije man vinden en hadden diepte in ons spel. Na de openingsfase vond ik de wedstrijd redelijk in balans."

Koeman vindt, met ook de knappe zege op Duitsland in gedachten, dat er een goed fundament onder Oranje ligt. "We krijgen volgende maand Frankrijk-thuis en Duitsland-uit in de Nations League. Veel mensen zullen vooraf gedacht hebben dat we maar één punt zouden halen in deze groep, maar we hebben er al drie en gaan er wellicht nog meer halen. Het allerbelangrijkste is dat we groepshoofd worden voor de EK-kwalificatie als we nog één of meer punten halen.''

'Zijn een weg ingeslagen en kunnen niet meer terug'

Ook Memphis kijkt na deze interlandperiode met vertrouwen naar de toekomst. "We zijn een weg ingeslagen en kunnen niet meer terug. Het moet alleen nog maar beter, het kan niet meer minder worden."

De 42-voudig international merkt dat de sfeer rond het Nederlands elftal na een flink aantal mindere jaren veranderd is.

"Dat is ook logisch. Als het niet goed gaat, merk je dat aan alles; aan de media, in het land en binnen de groep. Er zijn nu veel nieuwe jongens bij en het is tijd voor andere spelers om op te staan. Je merkt dat dat positief is, we verdedigen elkaar als team. Als iemand een steekje laat vallen, corrigeren we dat met elkaar."

De laatste twee duels van Oranje in 2018 zijn op 16 november (thuis tegen Frankrijk) en 19 november (uit tegen Duitsland).