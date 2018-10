Daley Blind, die bij afwezigheid van Virgil van Dijk de aanvoerdersband droeg bij Oranje, kan goed leven met het gelijkspel van het Nederlands elftal dinsdag bij België (1-1).

Oranje kwam in het Koning Boudewijnstadion in Brussel al na vijf minuten op achterstand door Dries Mertens. Arnaut Danjuma Groeneveld, die voor het eerst in de basis stond, zorgde na een counter voor de 1-1.

"Ik denk dat we hier zeker tevreden mee mogen zijn, je speelt toch tegen de nummer één van de wereld", zei Blind, die het duel als middenvelder begon en in de tweede helft als linksback speelde, tegen de NOS.

Volgens de gelegenheidsaanvoerder houdt Oranje een goed gevoel over aan het tweeluik met Duitsland en België. "Hier kunnen we zeker mee verder. Het zijn toch twee toplanden waar je tegen speelt."

'Moeten werken aan beter begin van wedstrijd'

Net als tegen Duitsland (3-0-zege) kwam Oranje moeilijk uit de startblokken in Brussel. "Dat is iets waar we aan moeten werken en op moeten blijven hameren", zei Blind. "Dat zijn punten die we moeten bespreken voor de volgende keer."

Wel was hij te spreken over hoe Oranje tactisch stond. "Verdedigend stond het goed en zeker in de tweede helft hebben we bij vlagen goed gevoetbald en laten zien dat we ook aanvallend willen spelen."

Het gaf Oranje vertrouwen dat België, op de beginfase na, moeite had om echt door te drukken. "Ze kwamen er moeilijk doorheen. Daar krijg je tijdens de wedstrijd vertrouwen van, waardoor je makkelijker voetbalt. We hadden ook meer initiatief. We houden hier zeker een positief gevoel aan over."