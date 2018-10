Frankrijk heeft dinsdag een grote stap naar groepswinst in de Nations League gezet. De wereldkampioen was dankzij twee doelpunten van Antoine Griezmann met 2-1 te sterk voor Duitsland.

Door de zege komen de Fransen na drie duels op zeven punten. Duitsland heeft er pas één na drie wedstrijden, terwijl het Nederlands elftal op drie uit twee staat. Alleen de ploeg van Ronald Koeman kan Frankrijk nog van de groepszege afhouden. Oranje treft beide landen nog een keer.

De Duitsers leken de nederlaag tegen Oranje (3-0) op zaterdag aardig te hebben verwerkt. De ploeg van Joachim Löw, die zijn opstelling flink had gewijzigd, opende sterk in het Stade de France.

Na ruim een kwartier spelen kwamen de gasten zelfs op voorsprong, nadat een voorzet van Leroy Sané tegen de arm van Presnel Kimpembe was gekomen. De strafschop van Toni Kroos was niet bijzonder hard, maar doelman Hugo Lloris kon de bal net niet stoppen.

Griezmann keert duel met twee treffers

Frankrijk drong daarna wel meer aan. De wereldkampioen kreeg via Kylian Mbappé zelfs twee grote kansen, maar de razendsnelle aanvaller was oog in oog met doelman Manuel Neuer niet kalm genoeg.

Na rust bleef Frankrijk jagen op de gelijkmaker, maar daarbij kregen de Duitsers in de tegenstoot een aantal kansen. Zo schoot Sané na een gevaarlijke uitbraak voorlangs.

De gelijkmaker viel na dik een uur spelen alsnog en was er een van grote schoonheid. Linksback Lucas Hernández slingerde de bal voor het doel, waarna Antoine Griezmann Neuer met een krachtige en zuivere achterwaartse kopstoot passeerde.

De spits was tien minuten voor tijd ook verantwoordelijk voor de 2-1. Hij mocht aanleggen voor een strafschop, toegekend na een overtreding op Blaise Matuidi. Griezmann stuurde Neuer de verkeerde hoek in en schonk zijn land daarmee de zege.

Oekraïne promoveert als eerste land naar divisie A

Oekraïne heeft als eerste land promotie afgedwongen naar de hoogste afdeling van de Nations League. De ploeg van bondscoach Andrei Shevchenko won tegen Tsjechië ook zijn derde groepswedstrijd in divisie B. Ruslan Malinovskiy maakte kort voor rust het enige doelpunt in Kharkov: 1-0.

Met de maximale score van negen punten uit drie duels is Oekraïne al zeker van de eerste plaats in de groep 1 en daarmee promotie naar divisie A. Tsjechië bleef op drie punten staan, Slowakije wacht na twee duels nog op het eerste punt.

Wales nestelde zich in groep 4 van divisie B op de eerste plaats door in Dublin met 1-0 te winnen van Ierland. Harry Wilson tekende na een uur voor de winnende treffer in het duel dat onder leiding stond van scheidsrechter Björn Kuipers.

Bij Wales ontbraken de sterren Gareth Bale (geblesseerd) en Aaron Ramsey, die naar huis was gegaan om bij de geboorte van zijn tweelingzoons te zijn. De ploeg van Ryan Giggs heeft zes punten uit drie wedstrijden, Denemarken volgt met vier uit twee.

