Brazilië heeft dinsdag in Saoedi-Arabië een krappe oefenzege op een verzwakt Argentinië geboekt. Verdediger Miranda maakte in een matige wedstrijd in Jeddah in de slotfase het enige doelpunt: 1-0.

De Argentijnen traden niet bepaald in de sterkste mogelijke opstelling aan, aangezien onder anderen vedette Lionel Messi de oefeninterland liet schieten. Ajacied Nicolás Tagliafico stond wel aan de aftrap.

Neymar stond bij de Brazilianen eveneens op het veld in Saoedi-Arabië. Hij kreeg steun van spelers als Roberto Firmino, Philippe Coutinho, Casemiro en Gabriel Jesus.

Miranda had de Brazilianen al in de eerste helft op voorsprong kunnen schieten. De verdediger was mee opgekomen, maar zag zijn inzet van de lijn gehaald worden door Nicolas Otamendi.

Ook daarna waren de beste kansen voor de Brazilianen. Zo werd een slimme vrije trap van Neymar door Arthur fraai op doel gevolleerd, maar keeper Sergio Romero (ex-AZ) redde knap. In de slotfase ging een nieuwe vrije trap van Neymar net naast.

Toch trok Brazilië de zege nog naar zich toe. Een corner van Neymar werd in blessuretijd door Miranda binnen gekopt: 1-0.

Dolberg en Denemarken winnen van Oostenrijk

Denemarken, met Ajacied Kasper Dolberg in de spits, was in een oefenduel in Herning met 2-0 te sterk voor Oostenrijk.

Lukas Lerager maakte na een halfuur de openingstreffer. De 25-jarige middenvelder van Girondins de Bordeaux speelde zijn zesde interland en maakte zijn eerste treffer in het shirt van Denemarken. In blessuretijd zorgde invaller Martin Braithwaite voor de 2-0.

De ploeg van bondscoach Age Hareide speelde afgelopen zaterdag in divisie B van de Nations League met 0-0 gelijk bij Ierland. Oostenrijk won drie dagen geleden in een andere groep in divisie B thuis met 1-0 van Noord-Ierland.

Rusnák bezorgt Slowakije punt in Zweden

Het duel tussen Zweden en Slowakije leverde geen winnaar op 1-1. Beide doelpunten in Solna werden gemaakt door oud-Eredivisie-spelers.

John Guidetti (ex-Feyenoord) opende namens Zweden vlak na rust de score. Albert Rusnák, oud-speler van SC Cambuur en FC Groningen, bepaalde de eindstand acht minuten voor tijd op 1-1.

Bij de thuisploeg stonden naast Guidetti met Andreas Granqvist (FC Groningen) en Oscar Hiljemark (PSV) nog twee voormalig Eredivisie-spelers in de basis. Heracles Almelo-topscorer Kristoffer Peterson, Kristoffer Nordfeldt (ex-sc Heerenveen) en Marcus Berg (ex-PSV) vielen in.