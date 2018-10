Jong Oranje heeft de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar dinsdag afgesloten met een zege op Jong Oekraïne (3-0). De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi kon zich al niet meer plaatsen voor het Europese eindtoernooi.

Op de Vijverberg in Doetinchem zorgden Justin Kluivert en Richairo Zivkovic (twee keer) voor de doelpunten waardoor Jong Oranje als tweede eindigt in de groep.

Voor Jong Oekraïne stond er nog wel wat op het spel. Bij een zege had de formatie van trainer Oleksandr Holovko nog kans om een van de vier beste nummers twee te worden. Die strijden in de play-offs om twee tickets voor het EK in Italië en San Marino.

Jong Oranje was ondanks de zege van vrijdag bij Letland (0-3) al kansloos voor een dergelijke klassering. De laatste keer dat Jong Oranje meedeed aan het EK was in 2013, toen het team in Israël de halve finale haalde.

Eindstand groep 4 EK-kwalificatie 1. Jong Engeland: 10-26

2. Jong Oranje: 10-18

3. Jong Oekraïne: 10-17

4. Jong Schotland: 10-14

5. Jong Letland: 10-4

6. Jong Andorra: 10-3

Jong Oranje voor rust twee keer trefzeker

Hoewel Jong Oranje dus alleen om de eer speelde, begon de formatie van Van de Looi furieus aan het duel. In de eerste tien minuten werden liefst drie grote kansen gecreëerd, maar die gingen er niet in.

Halverwege de eerste helft opende Kluivert de score, al mocht die treffer voor een groot deel op het conto van Zivkovic worden geschreven. De spits pikte de bal op en hield na een dribbel goed het overzicht. Hij bediende Kluivert die de bal in de verre hoek schoot.

Na krap een half uur spelen verdubbelde Zivkovic zelf de voorsprong. De spits van KV Oostende stond op de goede plek, nadat Justin Hoogma de bal uit een hoekschop tegen de paal had geschoten.

Dilrosun opnieuw op dreef

Jong Oekraïne drong daarna pas een beetje aan, maar doelman Indy Groothuizen was steevast bij de les. De keeper van ADO Den Haag zag dat Jong Oranje ook na rust een groot overwicht had en met name Javairo Dilrosun leefde zich uit. De linksbuiten was net als tegen Letland op dreef, maar eindigde het duel nu zonder doelpunt.

Kluivert kreeg in de tweede helft wel de nodige kansen op de derde treffer. De aanvaller van AS Roma werd steevast goed bediend door Zivkovic, maar was ongelukkig in de afwerking. Zo raakte de oud-Ajacied onder meer de paal.

Een kwartier voor tijd viel de 3-0 alsnog. Invaller Donyell Malen stuitte nog op de doelman, maar Zivkovic stond wederom op de goede plek om de bal binnen te werken en bekroonde zijn vermoedelijk laatste duel voor Jong Oranje met twee doelpunten.