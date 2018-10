Het olympische elftal van China heeft dinsdag bij het officieuze debuut van Guus Hiddink in een oefenduel op Papendal met 5-1 verloren van Vitesse.

De Eredivisie-club uit Arnhem speelde op zijn trainingscomplex met een combinatie van spelers uit het eerste en het beloftenelftal. De goals van Vitesse kwamen op naam van Vyacheslav Karavaev, Thomas Buitink, Bryan Linssen, Mats Grotenbreg en Richie Musaba.

De 71-jarige Hiddink werd vorige maand aangesteld als de coach van het Chinese elftal voor spelers onder 23 jaar. Het doel voor de ervaren trainer, die "bijna" met pensioen was, is plaatsing voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De laatste keer dat China zich kwalificeerde voor de Spelen was in 2008.

Hiddink was de afgelopen week met zijn ploeg in Hoenderloo voor een trainingskamp. De eerste wedstrijden voor het afdwingen van kwalificatie voor de Spelen van 2020 worden in maart 2019 gespeeld.

De oud-trainer van onder meer PSV, Fenerbahçe, Real Madrid en het Nederlands elftal zei in september tegen het AD dat er "nog een hoop werk te doen" is bij het olympische elftal van China.