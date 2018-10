Marokko wist dinsdag niet te winnen van de Comoren in de kwalificatie voor de Afrika Cup. De 'Leeuwen van de Atlas' kwamen in het uitduel niet verder dan 2-2. Bondscoach Clarence Seedorf bleef met Kameroen op 0-0 steken tegen Malawi.

Marokko leek de wedstrijd op het eiland voor de kust van Mozambique met 1-2 te gaan winnen, maar een goal in blessuretijd van El Fardou Ben zorgde voor een 2-2-eindstand op de Comoren.

Ben schoot de Comoren na acht minuten op 1-0. In de tweede helft leek de ploeg van bondscoach Hervé Renard orde op zaken te stellen door een treffer van Khalid Boutaib en een blunder van Comoren-keeper Fatah Ahamada.

De doelman schoot de bal tegen Nordin Amrabat aan, die zo zonder iets te doen de 1-2 maakte. In de blessuretijd bezorgde Ben de Comoren alsnog het tweede punt uit deze kwalificatiereeks.

Bij Marokko stonden naast oud-PSV'er Nordin Amrabat, ook oud-Feyenoorders Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat in de basis.

De Marokkanen staan er ondanks het gelijkspel nog wel goed voor in de strijd om een ticket voor de Afrika Cup. Een overwinning op Malawi in de volgende wedstrijd is voldoende voor plaatsing voor het toernooi van volgend jaar in Kameroen.

Kameroen is al geplaatst voor Afrika Cup

Kameroen, dat als gastland al geplaatst is voor de Afrika Cup, kwam in dezelfde poule niet tot scoren in en tegen Malawi.

Seedorf, die bij het Kameroens elftal wordt bijgestaan door Patrick Kluivert, had doelman Fabrice Ondoa een basisplaats gegeven. De keeper van de Belgische club Oostende kreeg de voorkeur boven André Onana van Ajax.

Het was de derde wedstrijd van Kameroen onder leiding van Seedorf. Vorige week werd met 1-0 gewonnen van Malawi. Vorige maand kwam de ploeg niet verder dan 1-1 tegen de Comoren.

Kanon met Ivoorkust niet langs Centraal Afrikaanse Republiek

Verdediger Wilfried Kanon van ADO Den Haag moest met Ivoorkust genoegen nemen met 0-0 bij de Centraal Afrikaanse Republiek. Goed voetballen was amper mogelijk op het dramatisch slechte grasveld, waar het spijkerharde tackles regende.

Ivoorkust moet in groep H Guinee voor zich dulden. Dat land heeft na vier duels tien punten, drie meer dan de Ivorianen.

Madagaskar kwalificeerde zich voor het eerst voor de Afrika Cup door met 1-0 te winnen van Equatoriaal-Guinea. Njiva Rakotoharimalala maakte de enige treffer in het duel voor Madagaskar, dat door de zege verzekerd is van een plek bij de beste twee in groep A.

Groninger Doan scoort voor Japan

Mede dankzij een doelpunt van Ritsu Doan won Japan de oefeninterland tegen Uruguay met 4-3. Het was voor de twintigjarige middenvelder van FC Groningen zijn eerste treffer in Japanse dienst. PSV'er Gastón Pereiro was trefzeker voor Uruguay, maar hij kon daarmee zijn land niet aan de overwinning helpen.

De Japanners gingen in Saitama goed van start. Takumi Minamino opende in de tiende minuut de score. Ruim een kwartier later zorgde Pereiro voor de gelijkmaker, maar in de 36e minuut zette Yuya Osako de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Via Edinson Cavani werd het weer gelijk, maar twee minuten later maakte Doan er 3-2 van.

Met zijn tweede doelpunt bezorgde Minamino de Japanners de zege. Via Jonathan Rodriguez deed Uruguay in de slotfase nog wel iets terug, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar.

Onder de nieuwe coach Hajime Moriyasu won Japan vrijdag ook al met 3-0 van Panama.