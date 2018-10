Een zesde zaakwaarnemer is als verdachte aangemerkt in het omvangrijke onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal. Het gaat om Thomas Troch, werkzaam bij het makelaarsbureau International Sport Management.

De onderzoeksrechter van Tongeren verdenkt Troch van onder meer omkoping. Hij is onder voorwaarden vrijgelaten, bevestigt het federaal parket dinsdag in gesprek met Sporza.

Troch werkt samen met Walter Mortelmans, een zaakwaarnemer die vorige week al werd aangehouden. Zijn kantoor heeft enkele (oud-)spelers van Waasland-Beveren en KV Mechelen in zijn portefeuille. Bij een duel tussen die twee clubs zou sprake zijn geweest van matchfixing.

Spits Olivier Myny van Oud-Heverlee Leuven - de enige speler die in het fraudeonderzoek als verdachte is aangemerkt - speelde vorig seizoen bij Beveren en staat onder contract bij ISM.

Verdachte arbiter kreeg inderdaad korting op auto

Eerder op dinsdag werd bekend dat scheidsrechter Sebastian Delferière (eveneens verdachte in het grootschalige onderzoek) volgens zijn advocaat inderdaad korting op de aanschaf van een auto heeft aanvaard. Hij kreeg hiervoor hulp van spelersmakelaar Dejan Veljkovic.

"Hij is een man die misschien een beetje naïef is geweest, maar toch doodeerlijk is. Hij heeft niet deelgenomen aan matchfixing", stelde zijn advocaat Didier De Quevy in Tongeren, waar Delferière voor de raadkamer moest verschijnen.

De Quevy erkent dat het "niet slim" van zijn cliënt was om een dergelijke gunst te aanvaarden bij de aankoop van een auto. "Maar het moet nog bewezen worden dat er een intentie was om een misdrijf te plegen."

Delferière wordt verdacht van deelname een een criminele organisatie, het witwassen van geld en corruptie. Dit geldt ook voor zijn collega Bart Vertenten, de tweede scheidsrechter die is aangehouden. Het tweetal is door de Belgische voetbalbond geschorst en zal mogelijk nooit meer een wedstrijd mogen fluiten.