José Mourinho moet vrezen voor een schorsing. De Engelse voetbalbond heeft de coach van Manchester United officieel aangeklaagd voor uitspraken die hij zaterdag 6 oktober deed na het competitieduel met Newcastle United (3-2-winst).

De 55-jarige Mourinho richtte zich na de zwaarbevochten zege op Old Trafford tot een camera op het veld en deed in het Portugees enkele uitspraken. Hij zou daarbij scheldwoorden hebben gebruikt.

De FA stelde direct een onderzoek in en concludeert dat er genoeg bewijs is dat Mourinho zich inderdaad op beledigende of ongepaste manier heeft uitgelaten. De Portugees krijgt tot vrijdag de tijd om te reageren op de aanklacht.

Mourinho staat al enige tijd onder druk door de zeer teleurstellende resultaten van United. De 'Red Devils' wonnen slechts vier van hun eerste acht competitiewedstrijden en beleven de slechtste seizoensstart in 29 jaar.

United treft Chelsea na interlandperiode

Tot overmaat van ramp werd United eind september door Derby County uitgeschakeld in de derde ronde van de League Cup. De club uit het Championship trok na strafschoppen aan het langste eind op Old Trafford.

United komt zaterdag voor het eerst in actie na de interlandperiode en krijgt het dan direct zwaar, want de ploeg van Mourinho speelt een uitwedstrijd tegen de gedeelde koploper Chelsea. Drie dagen later staat in de Champions League een thuisduel met Juventus op het programma.

