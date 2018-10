De Russisch-Zwitserse aandeelhouder van Roda JC Aleksei Korotaev moet een bedrag van liefst 18 miljoen euro terugbetalen aan een groep beleggers van Helin International.

De twee partijen zijn al enige tijd in conflict over de 4 miljoen euro die Korotaev vorig jaar in Roda JC investeerde. Volgens klanten van Helin is dat bedrag afkomstig van fondsen die zij eerder toevertrouwden aan een onderneming van Korotaev, PKP Asset Management.

Volgens De Telegraaf heeft het hof van beroep in Dubai dinsdag besloten dat Korotaev 18 miljoen euro moet terugbetalen, inclusief negen procent rente vanaf 2017. Een woordvoerder van de zakenman zegt dat hij overweegt in beroep te gaan.

Korotaev werd begin vorig jaar in deze zaak tot drie jaar cel veroordeeld, omdat hij een ongedekte cheque ter waarde van 17,7 miljoen euro getekend zou hebben. Die gevangenisstraf werd begin dit jaar omgezet in een geldboete van 3.500 euro.

In juni maakte Roda JC bekend dat Korotaev 20 procent van de aandelen van de club in handen kreeg. Hij nam de aandelen over van Frits Schrouff, die nog wel grootaandeelhouder (80 procent) is.

Roda JC degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie en is moeizaam aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen. De Limburgers wonnen slechts vier van de eerste negen wedstrijden en bezetten de twaalfde plek.

