Bondscoach Luis Enrique is opvallend positief na de verrassende nederlaag van Spanje tegen Engeland in de Nations League. De Spanjaarden verloren maandag met 2-3 in Sevilla en zagen een imposante thuisreeks ten einde komen.

Spanje had sinds 7 juni 2003 geen competitieve interland meer verloren op eigen veld. Tegen Engeland stond het halverwege al 0-3 en de WK-winnaar van 2010 slaagde er na rust niet meer in een punt of meer uit het vuur te slepen.

"Ik moet toegeven dat de eerste helft heel slecht was van onze kant", zei Enrique na de wedstrijd volgens Marca. "Toch voelde ik me halverwege geweldig. Ik merkte dat mijn team geen behoefte had aan een schop onder de kont of drie wissels."

"Soms moet je in de kleedkamer een trap tegen een tafel geven om iedereen op scherp te zetten, maar ik vond een kleine tactische aanpassing dit keer genoeg. Ik heb mijn spelers nieuwe moed gegeven en dat betaalde zich in de tweede helft bijna uit."

Spanje nog wel bovenaan in groep 4

Een kwartier na rust verkleinde Paco Alcácer de marge naar twee en daarna had Spanje ook het betere van het spel, maar Engeland hoefde niet te vrezen voor het weggeven van een overwinning. De aansluitingstreffer van Sergio Ramos viel pas in de achtste minuut van de blessuretijd.

Enrique was desondanks onder de indruk van wat zijn ploeg liet zien. "Ik heb in de rust op mijn spelers ingesproken, maar het is hun verdiensten dat het daarna ook beter ging. Het is echt zonde dat we niet eerder de 2-3 maakten."

Ondanks de nederlaag tegen Engeland staat Spanje nog wel bovenaan in groep 4 van de A-divisie. Engeland heeft twee punten minder en Kroatië staat laatste met één punt, al heeft de verliezend WK-finalist wel een wedstrijd minder gespeeld.

