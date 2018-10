Spanje heeft maandagavond een gevoelige thuisnederlaag geleden in de Nations League. Engeland was in Sevilla met 2-3 te sterk en beëindigde daarmee een indrukwekkende thuisreeks van de Spanjaarden.

De wereldkampioen van 2010 had sinds 7 juni 2003, toen Griekenland in de EK-kwalificatie met 0-1 te sterk was, namelijk geen competitieve interland meer verloren op eigen veld. Tegen Engeland ging het voor rust echter al helemaal mis.

Na een kwartier schoot Raheem Sterling prachtig raak na een vloeiende aanval en weer een kwartier later maakte Marcus Rashford de tweede Engelse treffer. Nog voor rust maakte opnieuw Sterling er zelfs 0-3 van.

In de tweede helft zorgde invaller Paco Alcacér in de 59e minuut koud in het veld voor hoop bij Spanje. De ploeg van bondscoach Luis Enrique had vanaf toen het beste van het spel, maar kon het niet meer spannend maken. De 2-3 van Sergio Ramos in de absolute slotseconde had weinig waarde.

Wedstrijd in diverse opzichten bijzonder

Op de Engelse zege in Spanje zijn tal van statistieken los te laten. Zo incasseerden de Spanjaarden voor het eerst sinds 27 maart 1991 drie goals in eigen huis. Destijds werd een oefenduel met Hongarije met 2-4 verloren.

Bovendien was het de eerste keer sinds 17 november 1999 (0-2-oefennederlaag tegen Argentinië) dat een land met minimaal twee doelpunten verschil leidde op bezoek bij de Zuid-Europeanen.

Verder maakte Sterling zijn eerste interlandgoals in drie jaar tijd en is Engeland al 21 competitieve uitduels achtereen ongeslagen. De laatste uitnederlaag van de 'Three Lions' dateert van 10 oktober 2009 tegen Oekraïne (1-0 in de WK-kwalificatie).

Spanje leidt nog wel in groep 4 van divisie A van de Nations League. De ploeg van Enrique heeft zes punten uit drie wedstrijden. De Engelsen volgen met vier punten en Kroatië heeft een punt, maar ook een duel minder gespeeld.

Zwitsers verslaan IJsland in groep van België

In poule 2 van de hoogste Nations League-divisie, de groep van België, boekte Zwitserland een kleine overwinning op bezoek bij IJsland: 1-2.

De Zwitsers scoorden na rust via Haris Seferovic en Michael Lang, waarna de voormalige sc Heerenveen-spits Alfred Finnbogason in de slotfase iets terugdeed met een prachtig schot. De Zwitserse zege kwam niet meer in gevaar.

België leidt in de poule met zes punten uit twee wedstrijden. Zwitserland heeft dankzij de winst op IJslandse bodem net zoveel punten, maar een wedstrijd meer gespeeld. IJsland is na drie duels nog puntloos.

Bosnië-Herzegovina is op dreef in groep 3 van divisie B. Het Balkanland was thuis te sterk voor Noord-Ierland (2-0 door goals van Edin Dzeko) en is na drie wedstrijden nog foutloos. Oostenrijk volgt met drie punten uit twee duels en de Noord-Ieren wachten na drie speelronden nog op het eerste punt.

Doelpuntenfestijn bij Estland-Hongarije

Estland en Hongarije maakten er in groep 2 van divisie C een doelpuntenfestijn van. Beide landen stonden op voorsprong (1-0, 1-2 en 3-2), maar de wedstrijd eindigde in 3-3.

In dezelfde poule werd het 2-0 bij Finland-Griekenland, wat betekent dat de Finnen overtuigend leiden met twaalf punten uit vier duels. Griekenland (zes punten), Hongarije (vier) en Estland (één) volgen.

Een divisie lager presteert Luxemburg verrassend goed in groep 2. Het groothertogdom versloeg het nog puntloze San Marino met 3-0 en is koploper met negen punten uit vier duels. Wit-Rusland en Moldavië speelden met 0-0 gelijk en volgen in de stand met respectievelijk acht en vijf punten.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Nations League