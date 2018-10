Jong PSV heeft maandagavond in de laatste wedstrijd van de negende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie thuis afgerekend met Jong Ajax. Op De Herdgang in Eindhoven werd het 2-1.

Jong Ajax kwam na een kwartier nog op voorsprong dankzij Teun Bijleveld, waarbij keeper Mike van de Meulenhof er niet goed uitzag. Enkele minuten later was het echter alweer gelijk dankzij Ramon Pascal Lundqvist.

De middenvelder van Jong PSV scoorde uit een strafschop nadat ploeggenoot Matthias Verreth was gevloerd door doelman Dominik Kotarski.

Vroeg in de tweede helft maakte Joël Piroe op aangeven van Verreth de 2-1. In het vervolg was Jong Ajax een paar keer dicht bij de gelijkmaker, maar de thuisploeg hield stand.

Dankzij de overwinning passeert Jong PSV het beloftenelftal van Ajax op de ranglijst. De Eindhovenaren staan negende met veertien punten uit negen duels. Jong Ajax heeft een punt minder en is de nummer elf.

Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam en Almere City hebben allemaal twintig punten en gaan daarmee samen aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. Go Ahead is op basis van doelsaldo de nummer één en speelt vrijdag tegen Almere City.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie