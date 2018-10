Bondscoach Ronald Koeman hoopt dat het Nederlands elftal de stijgende lijn van de laatste wedstrijden dinsdagavond kan doortrekken in de vrienschappelijke interland tegen België in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Oranje maakte zaterdag indruk in het Nations League-duel met Duitsland (3-0), ging vorige maand nipt met 2-1 onderuit tegen wereldkampioen Frankrijk en lijkt aan de beterende hand.

"We spelen tegen België, de nummer één van de wereld, dat een geweldig elftal heeft en ingespeeld is. Het wordt een ongelooflijk moeilijke wedstrijd. Maar we kunnen het", zei Koeman maandagavond op een persconferentie.

"We hebben in de laatste wedstrijden laten zien dat we in delen heel goed kunnen voetballen. De foutjes moeten alleen steeds minder worden. We kunnen tegen sterke tegenstanders nog niet in alle opzichten heel goed zijn, maar daar willen we wel naartoe."

Alle 23 spelers trainen mee

Koeman kon bij de laatste training in Brussel beschikken over alle 23 spelers uit zijn selectie, al wilde hij nog niets zeggen over zijn opstelling in de confrontatie met de Belgen.

"Ik heb de training gebruikt om te kijken of iedereen 100 procent is. In deze periode, met Champions League-voetbal erbij, zullen we geen overbodige risico's nemen", zei hij.

"Morgen wordt weer een geweldige wedstrijd, maar je moet wel 100 procent fit zijn. Debutanten Denzel Dumfries en Steven Bergwijn vonden het duel met Duitsland bijvoorbeeld enorm intensief. Iedereen heeft tot het einde getraind, maar over één of twee spelers beslissen we morgenvroeg."

Virgil van Dijk is zoals bekend geen onderdeel meer van de selectie. De aanvoerder haakte af na de wedstrijd tegen Duitsland, omdat hij al langer last heeft van een ribblessure. "Maar hij stond erop dat hij erbij was tegen Duitsland. Dat is geweldig", aldus Koeman.

Belgen niet in sterkste samenstelling

België, samen met Frankrijk nummer één van de wereldranglijst, verschijnt dinsdag niet op volle oorlogssterkte aan de aftrap. Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen en Mousa Dembélé zijn geblesseerd en achter de namen van Marouane Fellaini en Vincent Kompany staat nog een vraagteken.

Bondscoach Roberto Martínez wil andere spelers aan het werk zien dan vrijdag tijdens de gewonnen wedstrijd met Zwitserland (2-1) in de Nations League. Hij heeft al aangekondigd dat Dedryck Boyata. Brandon Mechele, Christian Kabasele en Jason Denayer speeltijd krijgen.

De oefeninterland tussen België en het Nederlands elftal begint dinsdag om 20.45 uur en wordt geleid door de Portugese scheidsrechter Artur Soares Dias, die op 27 mei 2016 Ierland-Nederland (1-1) floot. Voor de wedstrijd tussen België en Oranje zijn vooralsnog 33.000 van de 45.000 beschikbare kaarten verkocht.

