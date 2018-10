Op woensdag 10 oktober barstte de bom in een grootschalig politieonderzoek naar corruptie in het Belgische profvoetbal, waarbij diverse prominenten betrokken zijn. Dit is wat we tot nu toe weten over de zaak.

Er wordt onderzoek gedaan naar zowel matchfixing, witwassen als financiële fraude bij transfers.

Vooral het seizoen 2017/2018 wordt in het onderzoek onder de loep genomen. De zaak werd eind 2017 opgestart, omdat er concrete aanwijzingen waren voor verdachte financiële handelingen in de Jupiler Pro League, de hoogste klasse. Op 10 oktober werden vroeg in de ochtend 57 huiszoekingen gedaan, waarvan 44 in België en 13 in het buitenland. Het gaat daarbij om huiszoekingen in Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië.

In totaal werden 28 mensen verhoord, van wie er inmiddels 19 zijn aangeklaagd door het Belgische federaal parket. Van die negentien verdachten zitten negen mensen vast, zijn er vijf in verdenking gesteld en onder voorwaarden vrijgelaten en zijn de overige vijf in verdenking gesteld en na verhoor vrijgelaten.

Veel Belgische (top)clubs hebben een link met de zaak.

Bij Anderlecht, Club Brugge, Standard Luik, Kortrijk, Mechelen, Lokeren, Genk, Gent en Oostende werden huiszoekingen gedaan, maar ook KV Mechelen en Waasland-Beveren zijn bij het schandaal betrokken. Onder meer Anderlecht en Club Brugge lieten overigens al snel weten zich geen grote zorgen te maken.

Een van de grootste namen die werd verhoord, was Club Brugge-trainer Ivan Leko. De Kroaat miste een aantal trainingen doordat hij werd opgepakt en keerde twee dagen later flink ontdaan weer terug bij zijn club, die in een statement liet weten dat hij niet hoeft te vrezen voor ontslag.

Volgens zijn advocaat hoeft Leko zich weinig zorgen te maken over verdere gevolgen. "Hij wordt niet verdacht van matchfixing, maar staat wel in een dossier van witwassen. Het gaat om een betaling van jaren geleden die fiscaal moet worden nagekeken", zei hij.

Mechelen en Beveren zijn de clubs die wellicht het diepst in de problemen zitten, want beide clubs worden gelinkt aan verdachte wedstrijden. Bovendien werden één of meer bestuurders verhoord. Zij werden in verdenking gesteld, maar mochten onder voorwaarden wel weer naar huis.

Voetbalmakelaar Mogi Bayat (rechts) met erevoorzitter Roger Vanden Stock van Anderlecht

Topmakelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat behoren tot de negen aangehouden mensen en zijn grote spillen in het onderzoek.

Beide zaakwaarnemers zijn nauw betrokken bij veel transfers in het Belgische voetbal en worden van diverse strafbare zaken verdacht.

Veljkovic moet zich mogelijk het meeste zorgen maken van de twee. De Serviër zou zich namelijk niet alleen schuldig hebben gemaakt aan deelname aan een criminele organisatie en witwassen, maar zou ook bij matchfixing betrokken zijn geweest. "U begrijpt dat dit een enorme klap is", sprak zijn advocaat.

Advocaten van Bayat lieten wel direct weten dat de Frans-Iraanse zakenman niets van doen heeft met het manipuleren van wedstrijden. "Het onderzoek naar Bayat heeft niets te maken met corruptie of manipulatie van wedstrijden of contacten met scheidsrechters. Het gaat enkel om witwassen."

Veljkovic' vrouw, Bayats advocaat Laurent Denis, makelaars Dragan Siljanoski, Karim Mejjati, scheidsrechter Bart Vertenten en KV Mechelen-bestuurders Olivier Somers en Thierry Steemans completeren het negental.

De corruptiezaak kost scheidsrechters Vertenten en Sébastien Delferière zeer waarschijnlijk hun loopbaan.

Beide Belgen, die worden verdacht van het manipuleren van enkele wedstrijden, werden vrijwel direct voor onbepaalde tijd geschorst door de scheidsrechtersfederatie. De Belgische voetbalbond wil het duo bovendien levenslang schorsen.

De scheidsrechters zijn geen onbekenden in ons land, want Delferière floot tussen januari 2011 en november 2012 zes wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie. Vertenten leidde in totaal zes duels in de Jupiler League, die tegenwoordig Keuken Kampioen Divisie heet. Voor zover bekend zijn die wedstrijden niet verdacht.

Naar verwachting is het einde van de corruptiezaak nog lang niet in zicht.

In de dagen na 10 oktober werd namelijk besloten om onder anderen spelers van Beveren te verhoren naar aanleiding van opmerkelijke gebeurtenissen tijdens de laatste speelronde van de reguliere competitie van vorig seizoen in de Jupiler Pro League.

Beveren verloor vorig seizoen tijdens de laatste speelronde van de reguliere competitie met 2-0 bij Mechelen. Omdat Eupen dankzij vier treffers in de laatste twintig minuten met 4-0 won van Excelsior Moeskroen, degradeerde Mechelen op basis van het doelsaldo uit de hoogste afdeling.

Bovendien eiste Cercle Brugge onlangs dat ook een duel met Mechelen uit 2015 wordt onderzocht. De club verloor die wedstrijd met 2-3 na eveneens een bizarre slotfase. Het is nog niet bekend of er daadwerkelijk een onderzoek zal komen.

Scheidsrechter Bart Vertenten (links) verschuilt zich onder een jas bij het verlaten van de rechtbank

