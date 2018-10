Arda Turan moet een celstraf vrezen. De 31-jarige middenvelder, die door FC Barcelona is verhuurd aan Istanbul Basaksehir, hoorde maandag het Turkse openbaar ministerie twaalf jaar en vijf maanden cel tegen hem eisen.

De 31-jarige Turan wordt beschuldigd van openlijke geweldpleging, illegaal wapenbezit en opzettelijke aanranding.

De Turkse sterspeler sloeg vorige week de Turkse zanger Berkay Sahin een gebroken neus in een nachtclub. Hij zou naar het ziekenhuis zijn gegaan en hem daar met een wapen hebben bedreigd.

Volgens Turkse media had Turan in de nachtclub "oneerbare voorstellen" gedaan aan de vrouw van de zanger. Sahin wilde daarop verhaal halen en kreeg toen klappen.

De voetballoopbaan van Turan, die bij Basaksehir ploeggenoot is van Eljero Elia, zit al enige tijd in het slop. Hij werd in mei voor zestien duels geschorst, nadat hij een grensrechter had geduwd en de scheidsrechter die hem daarop rood gaf met zijn vuist had bedreigd.

Turan mocht in januari vertrekken bij FC Barcelona

Turan mocht in januari van dit jaar vertrekken bij FC Barcelona, omdat hij niet langer in de plannen van trainer Ernesto Valverde voorkwam.

De spelmaker beëindigde in juni 2017 zijn interlandloopbaan. Dit deed Turan nadat hij door bondscoach Fatih Terim uit de selectie was gezet, omdat hij fysiek de confrontatie had opgezocht met een journalist in een vliegtuig.

Turan speelde voor zijn tijd bij FC Barcelona ook nog bij Atlético Madrid (2011-2015), Manisaspor (2006, op huurbasis) en Galatasaray (2005-2011).